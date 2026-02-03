El fichaje que ha 'pescado' Vinicius para su equipo en el Atlético de Madrid

El Alverca portugués, propiedad de un grupo de empresarios entre los que figura el jugador del Real Madrid, ha llegado a un acuerdo con los rojiblancos para el traspaso del joven Óscar Torrellas

El proyecto de Vinicius en Portugal con el Alverca va viento en popa. El jugador del Real Madrid forma parte del grupo de empresarios que en febrero de 2024 decidió comprar la mayoría accionarial de este modesto club luso, el cual ha regresado a la máxima categoría del país vecino esta campaña, después de 21 años de ausencia. Y ahora, curiosamente, se ha fijado en el Atlético de Madrid para reforzarse.

Así, el central español Óscar Torrellas ha dejado la cantera del conjunto colchonero para poner rumbo a la Primeira Liga, siendo anunciado este martes como fichaje del Alverca, que marcha con comodidad en mitad de la tabla tras partir como uno de los principales candidatos a estar en la parte baja. En concreto, tiene 11 puntos de ventaja sobre el Tondela, que marca la frontera del descenso, y siete sobre el Satna Clara, que en estos momentos jugar un 'play off' por evitar caer a segunda.

Torrellas, de 19 años, tendrá de este modo su primera experiencia como profesional en Portugal, tras haber pasado por las categorías inferiores del Cornellà y, recientemente, del Atlético de Madrid, con cuya camiseta ha disputado en el presente curso tres partidos en la Youth League.

El Atlético de Madrid le desea "mucha suerte"

"El Atlético de Madrid y el Alverca han llegado a un acuerdo para el traspaso de Óscar Torrellas al cuadro portugués. El defensa, que llegó a la Academia en 2023 y ha jugado esta temporada en el Juvenil A, continuará su carrera en la primera división portuguesa. Desde el club le damos las gracias por el trabajo y esfuerzo durante estas temporadas y le deseamos mucha suerte en su nuevo reto profesional", ha anunciado el propio club madrileño a través de un comunicado.

Torrellas, "entusiasmado con este nuevo reto"

El defensor catalán, por su parte, ha mostrado su satisfacción por dar este paso en su carrera, aunque en un principio se interesará en el filial, con el objetivo de ir entrando en dinámica del primer equipo. "Estoy entusiasmado con este nuevo reto. Estoy listo para darlo todo por el Alverca", declaró el zaguero natural de Barcelona en unas declaraciones compartidas por el club luso.

Tendrá como 'cicerone' a Sergi Gómez

Torrelas se convierte así en el segundo jugador español del conjunto de Vinicius, en el que también milita el veterano central Sergi Gómez, ex de La Masía y ganador de la Europa League con el Sevilla FC, habiendo jugado también en el Celta de Vigo o el Espanyol. A sus 33 años, aterrizó el pasado verano y es un fijo en el equipo luso, con el que suma 18 partidos.

Cabe recordar que el Alverca, situado en Alverca do Ribatejo, en las afueras de Lisboa, sufrió una grave crisis económica en el año 2005 que le condujo a la quiebra. Tras ello, en 2021 inició un proceso de restructuración que tuvo su recompensa la pasada campaña con el ascenso a la máxima categoría, tras recibir el impulso definitivo por parte del brasileño Vinicius y sus socios.