Lookman 'pasa' de las ofertas: "Ha tenido la deferencia de venir al Atlético a pesar de las diferencias económicas"

El delantero nigeriano no quiso valorar el dinero que ha podido perder al decir 'no' a propuestas como la del Fenerbahçe, insistiendo en que se siente "muy orgulloso" por llegar al club rojiblanco, convirtiéndose en el fichaje invernal más caro de LaLiga

El Atlético de Madrid protagonizó un movido final del mercado de enero, en el que cerró sobre la bocina la incorporación del joven mediocentro Rodrigo Mendoza procedente del Elche. Horas antes había confirmado también las llegadas del pivote mexicano Obed Vargas, para quien se barajó en un primer momento una posible cesión, y el atacante nigeriano Ademola Lookman, a la postre el fichaje invernal más caro de LaLiga. En concreto, la Atalanta ha recibido 35 millones de euros por su pase, a los que podrían sumarse otros cinco millones más si se cumplen una serie de variables.

El futbolista nacido en Londres participó ya este martes en su primera sesión a las órdenes de Diego Simeone, probando incluso en el once para medirse el jueves al Real Betis en la Copa del Rey, y por la tarde fue presentado oficialmente, asegurando que estar en el club rojiblanco, con el que ha firmado hasta 2030, es "una bendición".

"Preparado" para jugar el jueves ante el Real Betis

"Estoy muy feliz. Es un club tan grande que estar aquí es una bendición. Ha estado bien conocer a mis compañeros esta mañana, todo el mundo ha sido muy amable y me han dado una gran bienvenida. Tengo ganas de seguir y estoy deseando compartir con ellos más entrenamientos. Si me dan la oportunidad estaré preparado", señaló de cara al duelo en La Cartuja, explicando también qué es lo que puede aportarle al equipo dirigido por el 'Cholo': "Creo que mi juego es dinámico, con mucha velocidad, intentaré marcar la diferencia en momentos críticos. Ese es mi juego y querría añadirlo al equipo, y también por supuesto ayudar a mis compañeros, es un juego de equipo".

La conversación previa con Simeone

“Antes de venir, hablé con Simeone y tuvimos una buena conversación, es fantástico poder hablar con la persona con la que vas a poder trabajar todos los días”, desveló sobre su charla previa con el técnico argentino, uno de los aspectos que acabó por convencerlo y renunciar a la importante oferta económica del Fenerbahçe, que le puso 8,5 millones de euros por temporada sobre la mesa.

De ello, sin embargo, prefirió no hablar, insistiendo en su felicidad por vestir de rojiblanco. “Estoy muy feliz, como he dicho ya, es importantísimo, es algo muy grande de lo que estoy muy orgulloso. Es un placer jugar en esta liga, que es tan especial”, insistió, refiriéndose también a su dilatada experiencia internacional que le ha llevado a jugar también en Alemania con el RB Leipzig y en Inglaterra en las filas del Leicester, el Fulham, el Everton y el Charlton. "He podido desarrollar mi juego en diferentes áreas, añadir diferentes variables y aprender diferentes estilos de fútbol que llevo conmigo, así que estoy orgulloso de ello", zanjó.

Cerezo destaca las ofertas que ha rechazado

Por su parte, el presidente del club colchonero, Enrique Cerezo, resaltó que Lookman "era pretendido por grandes clubes, pero ha tenido la deferencia de venir al Atlético, a pesar de las ofertas, por una gran diferencia económica". "Era su ilusión que tenía, desde hace muchos años. Llega a nuestro club para reforzar el ataque e incrementar la competencia del equipo en esa demarcación. Sus números son sensacionales, que confirman su fantástica calidad. Todos los atléticos deseamos que triunfes aquí, y queremos disfrutar de tu fútbol y de tus goles", añadió el mandatario en el acto.