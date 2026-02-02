Lookman ya es oficialmente futbolista del Atleti: los detalles del contrato

El Atletico de Madrid ha anunciado en la tarde de hoy el fichaje del extremo nigeriano tras pasar las pruebas médicas y rubricar su contrato como futbolista colchonero

El Atlético de Madrid ha hecho oficial en la tarde de hoy la contratación de Ademola Lookman como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El extremo nigeriano llegó ayer a la capital española para pasar las pruebas médicas en el día de hoy y posteriormente estampar la firma en su nuevo contrato como futbolista del Atlético de Madrid, con el que se compromete hasta el 30 de junio de 2030.

Lookman llega procedente de la Atalanta de Bérgamo, donde jugaba desde 2022, con la misión de reforzar el ataque de Simeone, que había perdido verticalidad por las bandas, aunque la recupera con la llegada del futbolista nacido en Reino Unido (Wandsworth, Londres) pero internacional por Nigeria.

Se trata del primer fichaje del Atlético en este mercado de enero, aunque el cuadro colchonero espera anunciar también las llegada de Obed Vargas mientras que negocia con el Elche por Rodrigo Mendoza.

El Atleti destaca las cualidades de Lookman

En el comunicado oficial del conjunto rojiblanco, resaltan a Lookman como un "polivalente y desequilibrante jugador diestro de 28 años de edad, que puede ocupar tanto la demarcación de segunda punta como la de extremo en cualquiera de las dos bandas -a pierna cambiada o natural-, donde hace valer su velocidad y capacidad de desborde"."Nuestro nuevo futbolista superó el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria, antes de dirigirse a las oficinas del club en el Riyadh Air Metropolitano. Allí fue recibido por nuestro consejero delegado, Miguel Ángel Gil, junto a quien rubricó su contrato con nuestra entidad", añadía el club madrileño.

En la Atalanta ha disputado un total de 137 encuentros en los que ha firmado 55 goles y 26 asistencias, reafirmándose como "uno de los atacantes de referencia del panorama mundial y fue pieza clave en la conquista del primer título continental de la historia del club: la UEFA Europa League 2023/24. Una competición en cuya final se impuso el Atalanta por 3-0 al Bayer Leverkusen, con Lookman marcando los tres goles del partido y provocando la única derrota del cuadro alemán en aquella temporada", recuerda el comunicado del club colchonero.

"Internacional inglés en categorías de formación, con los 'pross' ganó el Mundial sub 20 en 2017, si bien el 25 de marzo de 2022 debutó con la selección absoluta de Nigeria, con la cual ya acumula 41 partidos y 11 tantos", finaliza el escrito rojiblanco.