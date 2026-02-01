El Atlético de Madrid hace oficial el acuerdo por el fichaje de Lookman

El delantero de Nigeria, a falta de pasar las pruebas médicas y terminar de formalizar su contrato, se convertirá en nuevo futbolista del conjunto de Simeone y podría debutar el próximo jueves ante el Real Betis en el partido de cuartos de final de Copa del Rey

El Atlético de Madrid sigue perfilando su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada. Las salidas de Gallagher, Javi Galán, Carlos Martín y Raspadori han abierto las puertas a fichajes para el conjunto de Simeone, con un nombre que lleva sonando con fuerza para su llegada al Metropolitano. En este sentido, el equipo colchonero ha hecho oficial el acuerdo para la incorporación de Ademola Lookman, a falta de que el delantero de 28 años pase las pruebas médicas y termine de formalizar su contrato que le mantendrá ligado a la entidad rojiblanca.

Simeone, con un refuerzo de lujo para la delantera del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid viene de cosechar malas noticias en LaLiga EA Sports, ya que empató ante el Levante en el Ciutat de Valencia, en un encuentro en el que volvió a dejar en evidencia los problemas del equipo de Simeone de cara a puerta. En este sentido, el conjunto colchonero logró cuatro remates entre los tres palos durante 90 minutos. A todo ello, se le suma la crisis goleadora de Julián Álvarez, que lleva 11 encuentros sin poder hacer un gol, siendo su último tanto el pasado nueve de diciembre ante el PSV, en el choque de la Champions League. De esta manera, el técnico argentino, tras el partido de ayer frente a los de Luis Castro, fue preguntado por el mercado de fichajes, que pone punto final de manera definitiva mañana lunes 2 de enero: "Se está trabajando con mucha energía para que sucedan cosas. Todavía quedan dos días, un montón, dos días para que puedan pasar un montón de cosas".

Tan solo un día después, las palabras de Simeone se han confirmado, ya que el Atlético de Madrid ha hecho oficial el acuerdo por el fichaje de Ademola Lookman, delantero de 28 años que viene de defender la camiseta del Atalanta durante cuatro temporadas. Por su parte, el conjunto colchonero ha informado, de esta manera, la llegada del jugador de Nigeria: "El Atlético de Madrid y la Atalanta han acordado el traspaso del internacional nigeriano de 28 años Ademola Lookman, que se encuentra ya en Madrid. El acuerdo queda pendiente del correspondiente reconocimiento médico y de la formalización de su contrato". Por ello, todo apunta que mañana será el día en el que todo quede cerrado, con el objetivo de que el futbolista empiece a entrenar lo antes posible con el resto de sus compañeros.

Lookman, ante su primera experiencia en LaLiga EA Sports

Lookman afrontará su primera etapa en España, tras pasar por diferentes equipos como el Everton, Leipzig, Fulham o Atalanta. El delantero de Nigeria, por su parte, viene de tener poca regularidad en cuanto a minutos en el equipo italiano esta temporada, donde tan solo ha disputado 20 partidos, en los que ha firmado tres goles. Sin embargo, la su efectividad en los últimos metros hizo que Mateu Alemany y el resto de la dirección deportiva del Atlético de Madrid se fijaran en su figura para la delantera, donde podría compartir alineación titular con Julián Álvarez. Por otra parte, el futbolista de 28 años podría debutar el próximo jueves ante el Real Betis, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de Copa del Rey, aunque todo dependerá del estado de jugadores como Griezmann y Giuliano Simeone, además de Sorloth.