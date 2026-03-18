Tottenham - Atlético de Madrid: Onces, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League

El Atlético de Madrid afronta el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League con una ventaja muy clara tras el 5-2 conseguido en el Metropolitano, el Tottenham intentará apurar sus opciones ante su afición, aunque la eliminatoria parece muy encarrilada para el conjunto rojiblanco

El Tottenham Hotspur Stadium acoge un duelo que, sobre el papel, llega muy condicionado por lo ocurrido en el partido de ida. El Atlético de Madrid golpeó con fuerza en Madrid y viajará a Londres con una ventaja de tres goles que le sitúa en una posición muy favorable para alcanzar los cuartos de final de la Champions League.

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El Tottenham, por su parte, afronta el encuentro con la obligación de arriesgar desde el inicio si quiere mantener viva la eliminatoria. El conjunto inglés necesitará una actuación prácticamente perfecta para intentar darle la vuelta a un cruce que el equipo del "Cholo" Simeone dejó muy encaminado tras su contundente victoria por 5-2 en la ida.

Una primera parte demoledora del Atlético en la ida

El duelo en el Riyadh Air Metropolitano dejó una de las actuaciones más contundentes del Atlético en esta edición de la Champions League. El equipo rojiblanco salió con una intensidad altísima y prácticamente dejó sentenciado el encuentro en el primer tramo del partido. Marcos Llorente abrió el marcador en el minuto 6 y el Atlético golpeó de nuevo poco después con los goles de Julián Álvarez y Antoine Griezmann, que ampliaron rápidamente la ventaja ante un Tottenham completamente desbordado. Antes de la media hora, Robin Le Normand firmó el cuarto tanto rojiblanco que terminó de hundir a los londinenses.

El conjunto inglés logró reaccionar parcialmente con los goles de Pedro Porro y Dominic Solanke, pero otro tanto de Julián Álvarez en la segunda mitad cerró el definitivo 5-2, un resultado que deja la eliminatoria muy favorable para el equipo de Simeone.

Un Tottenham que necesita una noche casi perfecta

El Tottenham afronta el partido de vuelta con una situación muy complicada. El conjunto londinense está obligado a marcar varios goles si quiere tener alguna opción de pelear la eliminatoria, un escenario que le obligará a asumir riesgos desde el primer minuto del encuentro. La temporada del equipo inglés está siendo irregular y el resultado de la ida complica todavía más su camino en Europa. Aun así, el Tottenham tratará de aprovechar el apoyo de su estadio para competir el partido y buscar una victoria que le permita, al menos, marcharse de la competición con una mejor imagen.

El conjunto londinense alcanzó estos octavos de final tras finalizar cuarto en la fase de liga, logrando así regresar a las eliminatorias de la Champions League después de varias temporadas sin presencia en esta fase. Remontar tres goles ante un equipo como el Atlético de Madrid, acostumbrado a competir este tipo de eliminatorias, exigirá un partido prácticamente perfecto para un Tottenham que necesita combinar eficacia ofensiva, intensidad y un ritmo alto durante los noventa minutos si quiere mantener alguna esperanza.

Posibles onces del Tottenham - Atlético de Madrid en la vuelta de Octavos de final de final de final de la Champions League

Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Van de Ven, Danso, Spence, P.M.Sarr, Gray, Xavi Simons, Tel, Kolo Muani y Solanke.

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Jiménez, Ruggeri, Cardoso, Koke, Griezmann, Lookman, Giuliano y Julián Álvarez.

Tottenham - Atlético de Madrid: fecha y horario del partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League

El partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Tottenham y el Atlético de Madrid se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium el miércoles 18 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas.

¿Dónde ver en televisión el Tottenham - Atlético de Madrid de Champions League?

El Tottenham - Atlético de Madrid se podrá seguir en directo a través de M+Liga de Campeones (M60 O115), M+Liga de Campeones 4 (M180 O119) y LaLiga TV Bar, canal que cuenta con los derechos de retransmisión de la competición en España. Para ver el encuentro será necesario disponer de suscripción activa a la plataforma.

¿Cómo seguir online el Tottenham - Atlético de Madrid de Champions League?

También se podrá seguir el Tottenham - Atlético de Madrid en directo de manera online a través del minuto a minuto que ofrecerá ESTADIO Deportivo en su página web, donde se narrará todo lo que ocurra durante el encuentro. Tras el pitido final, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las jugadas más destacadas y polémicas del duelo.