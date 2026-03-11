Estallan contra la gestión de Igor Tudor en el Tottenham: "¡Despídanlo hoy, no mañana!"

Exjugadores piden a gritos la salida de Igor Tudor tras el desastre del Tottenham en la Champions y la Premier

El Tottenham Hotspur vive horas críticas. Decimosexto en la Premier League, apenas un punto por encima de la zona de descenso, y con mínimas opciones de avanzar en la Champions League tras caer 5-2 frente al Atlético de Madrid, la situación del club londinense se vuelve insostenible. Tras la humillante derrota europea, el exdelantero egipcio Ahmed Hossam “Mido” lanzó un duro mensaje contra el técnico Igor Tudor: “Por favor, despídanlo hoy, no mañana”.

El polémico cambio de portero en el Metropolitano

El detonante de la crítica fue la decisión de Tudor de sustituir al joven Antonin Kinsky apenas en el minuto 17, tras cometer dos errores que permitieron goles del Atlético. Este cambio dejó al equipo sin su guardameta titular Guglielmo Vicario en un momento clave del partido, generando indignación tanto en la prensa como entre exfutbolistas y aficionados. Mido no dudó en cuestionar la capacidad táctica y gestión de grupo del entrenador croata.

Cuatro derrotas consecutivas y récord negativo

El historial reciente de Tudor es alarmante: cuatro partidos al frente del Tottenham, cuatro derrotas y 14 goles encajados por solo cinco a favor. La presión sobre el técnico de 47 años es máxima, y aunque el club anunció que comparecerá el viernes en rueda de prensa antes del partido contra el Liverpool, muchos consideran que su continuidad pende de un hilo.

Mido no fue el único en criticar la decisión: el exportero Santiago Cañizares también señaló que cambiar a un portero inexperto en un escenario de máxima presión implicaba un riesgo enorme, aunque comprendió la decisión posterior si el jugador se mostró superado psicológicamente.

Tottenham en riesgo de descenso

La situación del Tottenham contrasta con su historia reciente: hace solo cuatro años, los Spurs alcanzaron la final de la Champions League 2019. Hoy, el equipo lucha por escapar del descenso y su próximo compromiso en Anfield frente al Liverpool puede resultar decisivo. Una nueva derrota podría sellar el destino de Tudor, cuya carrera como entrenador principal ha sido irregular y marcada por etapas cortas en diversos clubes europeos como Hajduk Split, Marsella, Lazio y Juventus.

Mido, la voz de la frustración

Mido resumió la indignación general: “Quien haya contratado a Tudor tiene que asumir responsabilidades. No hay plan de juego ni manejo de grupo. El club no merece esto”. Sus palabras reflejan la preocupación de la afición y exjugadores ante la deriva de un equipo que todavía conserva nombres importantes, pero que parece incapaz de levantar cabeza bajo la dirección del croata.

El Tottenham continúa contando con Tudor para el próximo partido, aunque la suspense sobre su continuidad se intensifica. La derrota frente al Liverpool podría marcar el inicio del fin para el técnico, mientras que la presión externa y los malos resultados hacen que la paciencia con el exentrenador sea cada vez más limitada.