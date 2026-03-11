El West Ham tras la llegada de Paco Jémez: solo dos derrotas y se lanzan a por la FA Cup

Paco Jémez ha devuelto la ilusión al West Ham, guiando al equipo a los cuartos de final de la FA Cup tras una emocionante tanda de penaltis

El West Ham, acostumbrado a pelear en competiciones europeas, ha encontrado en la FA Cup un respiro en medio de su lucha por evitar el descenso a la Championship. Los 'hammers' lograron su pase a los cuartos de final tras eliminar al Brentford en una emocionante tanda de penaltis (2(5)-(3)2) y se medirán al Leeds United, un rival directo en la lucha por la permanencia.

Paco Jémez y la ilusión de la Copa

Bajo la dirección de Paco Jémez, el equipo londinense ha recuperado confianza. Solo han perdido dos partidos desde su llegada, y la FA Cup se ha convertido en un objetivo tangible. El partido contra el Brentford fue intenso, con Alphonse Aréola como protagonista al detener un mano a mano clave de Kayode. Bowen aprovechó un error de Ajer para abrir el marcador antes del minuto 20 y sentenciar más tarde la eliminatoria con un penalti.

Un encuentro cargado de suspense

El choque estuvo lleno de momentos de tensión. El Brentford logró empatar en dos ocasiones gracias a Igor Thiago y los desvíos desafortunados de sus defensores. La prórroga no trajo soluciones y la decisión se llevó a la tanda de penaltis, donde el West Ham fue impecable, con Mavropanos anotando el último y definitivo lanzamiento. Por su parte, Ouattara falló para el Brentford, sellando la clasificación de los 'hammers'.

La Premier League, otra historia

A pesar de la alegría en la FA Cup, la realidad en la Premier League sigue siendo complicada. El West Ham sigue en puestos de descenso, pero la llegada de Nuno Espírito Santo y Paco Jémez ha dado aire al equipo. En sus 10 partidos juntos, el equipo ha logrado solo dos derrotas, lo que ha devuelto ilusión a jugadores y aficionados por igual.

Momentos clave y polémicas

El partido también estuvo marcado por decisiones controvertidas. Un penalti no señalado sobre Kevin Schade y un remate de Soucek desviado por Kelleher evitaron que el Brentford se pusiera por delante. La actuación del VAR, aunque presente, no cambió el rumbo del encuentro. Los 'hammers' supieron mantener la calma y aprovechar sus oportunidades, demostrando eficacia tanto en el juego abierto como en los penaltis.

Próxima parada para los 'hammers': Leeds United

Con la clasificación asegurada, el West Ham se prepara para enfrentar al Leeds United en cuartos de final. La FA Cup sigue siendo un refugio de esperanza y una oportunidad para soñar en un momento complicado de la temporada. La combinación de experiencia, concentración y un portero decisivo ha vuelto a poner a los londinenses en la ruta de Wembley.