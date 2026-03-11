Kinsky, en la rampa de salida: el Tottenham estudia ceder al joven portero después de la catástrofe europea

El portero checo Antonín Kinsky podría salir del Tottenham Hotspur en forma de cesión este verano tras su complicada actuación ante el Atlético de Madrid en Champions

El nombre de Antonín Kinsky quedó marcado tras el partido de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur en el estadio Metropolitano Stadium. El joven guardameta checo vivió una de esas noches que ningún portero desea recordar, en un encuentro que terminó con derrota por 5-2 para el conjunto londinense en la ida de los octavos de final.

El técnico croata Igor Tudor decidió darle la titularidad en su debut europeo, apostando por él por delante del habitual número uno, Guglielmo Vicario. Sin embargo, el experimento salió mal desde los primeros minutos. En apenas un cuarto de hora, el Tottenham ya perdía 3-0 y dos de esos tantos llegaron tras graves errores del propio Kinsky con el balón en los pies.

La situación obligó al entrenador a tomar una decisión poco habitual: sustituir al portero antes del minuto 20. En el minuto 17, el italiano Vicario saltó al campo para ocupar la portería, dejando una imagen poco frecuente en partidos de esta magnitud.

Un fichaje millonario que generó muchas expectativas

La llegada de Kinsky al Tottenham en enero de 2025 fue vista como una apuesta de presente y futuro. El club inglés pagó cerca de 17 millones de euros para ficharlo procedente del Slavia Prague, firmando un contrato que lo vincula a la entidad hasta 2029.

Formado en las categorías del FK Dukla Prague, el guardameta checo dio el salto al Slavia siendo todavía muy joven. Allí fue creciendo progresivamente tras dos cesiones para acumular minutos en Vyskov y Pardubice, experiencias que le ayudaron a consolidarse como titular en el fútbol checo.

Cuando el Tottenham se lanzó a por él en el mercado invernal de 2025, lo hizo en gran parte debido a los problemas en la portería. Las lesiones habían dejado al equipo sin su guardameta principal y el veterano Fraser Forster era la única alternativa con experiencia.

Una noche complicada y reacciones en el mundo del fútbol

Tras el partido, el propio Tudor explicó que la sustitución fue una medida para proteger tanto al jugador como al equipo. El técnico aseguró que la decisión previa al encuentro tenía sentido, pero que los errores iniciales obligaron a cambiar el plan rápidamente.

El rendimiento del joven portero generó numerosas reacciones entre exfutbolistas y analistas. Figuras como David de Gea, Peter Schmeichel o Joe Hart mostraron su apoyo al checo, recordando lo exigente que es la posición de portero y lo difícil que resulta superar una noche así.

Otros comentarios fueron más duros. El exdelantero Troy Deeney, ahora analista, señaló que los fallos fueron responsabilidad directa del jugador y que el entrenador simplemente reaccionó ante lo ocurrido en el campo.

Una posible cesión para relanzar su carrera

Tras este episodio, todo apunta a que el futuro inmediato de Kinsky podría estar lejos de Londres. Diferentes informaciones procedentes de Inglaterra señalan que el Tottenham estaría dispuesto a ceder al portero la próxima temporada para que pueda recuperar confianza y continuidad en otro equipo.

El guardameta ya había buscado una salida temporal en mercados anteriores con la intención de tener más minutos, pero el club había frenado su marcha. Ahora la situación parece distinta y una cesión en verano se perfila como la mejor opción para que el joven portero reconstruya su reputación y vuelva a demostrar el talento que llevó al Tottenham a invertir una cifra importante en su fichaje.