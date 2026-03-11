Enzo Fernández, objetivo del PSG si el Chelsea no entra en Champions

El Paris Saint-Germain sigue atento a la situación de Enzo Fernández, que podría replantearse su futuro en el Chelsea FC si el club no logra clasificarse para la próxima UEFA Champions League

La continuidad de Enzo Fernández en el Chelsea FC podría empezar a cuestionarse de cara al próximo mercado de verano. El centrocampista argentino, uno de los fichajes más caros de la historia del club londinense, estaría valorando su situación deportiva si el equipo no logra clasificarse para la próxima edición de la UEFA Champions League.

Según informaciones procedentes de Francia, el mediocampista no estaría completamente satisfecho con algunas decisiones recientes tomadas por la directiva del club, especialmente en lo referente a cambios en el banquillo y al rumbo deportivo del proyecto. Esta situación, sumada a la irregular temporada del Chelsea, podría abrir la puerta a un posible cambio de aires.

El PSG mantiene a Fernández en su radar

Uno de los clubes que sigue con atención la evolución del argentino es el Paris Saint-Germain. El conjunto parisino lleva tiempo interesado en el jugador y no ha perdido de vista su situación, aunque su contrato con el Chelsea se extiende hasta 2032 y cuenta con un salario cercano a los 10 millones de euros anuales, lo que complica cualquier operación.

El enfrentamiento entre ambos equipos en los octavos de final de la Champions League, con partido en Stamford Bridge, vuelve a poner el foco sobre el mediocentro. Para el PSG, este cruce europeo representa también una oportunidad para observar de cerca a un futbolista que encajaría en el perfil que busca su técnico, Luis Enrique.

A sus 25 años, Fernández combina experiencia al máximo nivel con margen de crecimiento. Además, en las últimas temporadas ha ganado protagonismo en ataque, aportando más goles y asistencias desde el centro del campo.

Una temporada irregular del Chelsea

El rendimiento del Chelsea durante la actual campaña ha sido bastante irregular. A falta de varias jornadas para el final de la Premier League, el conjunto londinense se encuentra en la quinta posición, con una distancia de tres puntos respecto al Aston Villa, que marca actualmente el límite de los puestos de Champions.

Este escenario preocupa a algunos jugadores importantes de la plantilla, entre ellos Fernández. El argentino considera clave disputar la máxima competición europea para seguir compitiendo al más alto nivel, por lo que quedarse fuera podría influir en su decisión de continuar o no en el club.

A ello se suma la exigente agenda del equipo, que sigue compitiendo en diferentes torneos. El Chelsea continúa vivo en la Champions League y también avanza en la FA Cup, lo que obliga al cuerpo técnico a gestionar cuidadosamente la carga física de los futbolistas.

Real Madrid y PSG atentos a la situación

Aunque por ahora no existe ninguna negociación avanzada, varios grandes clubes europeos siguen con atención el futuro del campeón del mundo con Argentina national football team. Entre ellos aparecen el Real Madrid y el PSG, dos entidades que podrían plantearse un movimiento si el jugador decide explorar nuevas opciones.

Por el momento, el Chelsea no contempla desprenderse de una de sus principales figuras, especialmente teniendo en cuenta la enorme inversión realizada en 2023, cuando pagó más de 120 millones de euros al SL Benfica para incorporarlo.

Sin embargo, el desenlace de la temporada será determinante. Si el equipo no logra asegurar su presencia en la próxima Champions, el futuro de Enzo Fernández podría convertirse en uno de los grandes temas del próximo mercado de fichajes.