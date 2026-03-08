Oficial: Ilia Topuria, cabeza de cartel en el UFC Casa Blanca contra Justin Gaethje

El hispano-georgiano defenderá su título mundial del peso ligero el próximo 14 de junio, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos

¡Ya es oficial! Tras meses de especulaciones y unas últimas semanas en las que parecía casi hecho, ha sido esta pasada madrugada cuando la UFC ha anunciado que el luchador hispano-georgiano Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje protagonizarán el combate estelar de la velada que la Ultimate Fighting Championship organizará el próximo 14 de junio en la Casa Blanca.

El motivo de un evento en lugar tan singular se debe al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, lo que ha llevado a que la compañía estadounidense de artes marciales mixtas lo llame 'UFC Freedom 250'. Por cierto, siendo coincidente con el cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La velada, la cual contará con seis combates, tendrá al de Topuria y Gaethje como el momento estrella; no en vano se trata de una pelea que unificará el campeonato mundial de peso ligero de MMA (artes marciales mixtas). Lo explicamos.

Por un lado tenemos que Topuria llega al combate como vigente campeón de peso ligero, tras haber ganado al brasileño Charles Oliveira el año pasado en Las Vegas. Por otro a un Gaethje que se alzó como campeón interino durante la ausencia del hispano-georgiano, que tiene un balance de 17-0 en UFC.

El resto de combates de la velada en la Casa Blanca

Dejando de lado al Matador, tenemos que esa misma noche el luchador brasileño Alex Pereira y el francés Ciryl Gane se enfrentarán por el cinturón interino de peso pesado. El brasileño busca convertirse en el primer luchador de la historia de la UFC en proclamarse campeón en tres categorías distintas.

Las otras cuatro peleas, entre las que destaca la del brasileño Diego Lopes y el mexicano Rafa García para abrir el evento, no tienen un cinturón en juego. La idea de la UFC es construir el octógono en el Jardín Sur de la Casa Blanca, con gradas temporales para al menos 3.000 asistentes, con pantallas gigantes en los parques anexos a la residencia presidencial que puedan reunir a decenas de miles de personas.

El anuncio de Donald Trump y el paso al frente de Topuria

Aunque a no pocos les suena extraño que la Casa Blanca acoja una noche de UFC, fue el propio Trump el primero en anunciar su idea de hospedar una histórica velada de la compañía en la Casa Blanca con motivo de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

En cuanto a la presencia de Topuria, con la que siempre se había especulado, tomó forma en el momento en el que anunció en febrero su regreso a la competición tras meses de ausencia por motivos personales, en medio de un proceso de divorcio y una disputa judicial con su exesposa en España.