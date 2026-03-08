Sevilla - Rayo Vallecano, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta a Sevilla y Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenido al directo de ESTADIO Deportivo del partido que enfrenta esta tarde a Sevilla y Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Una nueva 'final' para los nervionenses ante un rival directo en su pelea por alejar los puestos de descenso. ¡Se avecina partidazo!

Los dos equipos afrontan el partido con la flecha hacia arriba en el apartado deportivo y moral, pues ambos llegan tras cuatro jornadas sin perder y un saldo positivo. Así, el Sevilla, tras igualar un 2-0 en el derbi, suma 6 puntos de 12, y el el Rayo, dos más, al firmar dos triunfos, ante Atlético y Oviedo.

Baja de última hora en la lista del Sevilla con Vargas de protagonista

Almeyda dispone al fin de Rubén Vargas tras su segunda lesión consecutiva y posiblemente le dará la alternativa en la segunda mitad. También regresan Nianzou y Jordán , pero se ha vuelto a caer Maupay cuando ya parecía listo debido a un edema muscular. La lista de bajas la completan Peque, Marcao y Suazo.

Al contrario que el Sevilla, el Rayo visita Nervión con una sola baja , pues únicamente se ha quedado en casa Pathé Ciss, por precaución y pensando en el partido de octavos de final de la Conference League del jueves.

Alineaciones Sevilla - Rayo Vallecano: alineación probable de Sevilla y Rayo Vallecano en la jornada 27 de LaLiga

A la espera de conocer los onces oficiales, os dejamos por aquí las posibles alineaciones de los dos equipos.

Más tensión en Nervión por el árbitro designado para el Sevilla-Rayo por un infausto precedente

La designación del árbitro para el choque de hoy en Nervión no ha gustado demasiado en el seno sevillista, pues pitará el partido Alejandro Muñiz Ruiz , de infausto recuerdo para los blanquirrojos. Y es que la última vez que le dirigió un partido, en diciembre ante el Real Madrid, expulsó a Marcao , al que le cayeron seis partidos, y a Almeyda , a la par que le perdonó la segunda amarilla a Rodrygo.

El Sevilla recibe este domingo al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán en lo que se puede considerar una nueva final para los nervionenses en su lucha actual por alejarse de los puestos de descenso, pues se mide con otro rival directo.

Los blanquirrojos, que arrancarán el choque decimocuartos y con cinco puntos de margen sobre el 'infierno', llegan con la moral alta tras sumar cuatro de seis en las dos últimas salidas, con una meritoria y redentora reacción en la segunda parte del derbi, encadenando cuatro choques sin perder.

De esta manera, contra el Rayo hay mucho en juego, pues un triunfo le permitiría abrir una brecha sensible, mientras que no hacerlo y, sobre todo, perder, alargaría la sequía de triunfos como local y lo mantendría en peligro antes de visitar al Barça, líder de Primera.

Tres regresos y cuatro bajas en el Sevilla

Para este choque, Almeyda ha recuperado a una pieza fundamental como Rubén Vargas tras dos meses fuera por lesión y también a los otrora sancionados Nianzou y Joan Jordán, pero enfila el duelo con cuatro bajas, entre ellas la de Maupay, con un edema muscular localizado en el bíceps femoral derecho. El francés se perdió el derbi y cuando todo apuntaba a volver ha sufrido un nuevo contratiempo.

Tampoco están los también lesionados Peque y Marcao ni el sancionado Suazo, a la par que Almeyda cumplirá su tercer partido de castigo.

Una sola ausencia en el Rayo

En el bando rayista, Íñigo Pérez cuenta con todos sus hombres a excepción de Pathé Ciss, que, con molestias, se ha quedado en Madrid por precaución en vistas del choque europeo del jueves.