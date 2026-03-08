Puntos uno a uno del Sevilla en el partido de LaLiga contra el Rayo Vallecano: Más jugo en el exprimidor de Almeyda

La nueva alternativa táctica descubre nuevos recursos de la plantilla, con actuaciones notables de Oso, Azpilicueta, Kike Salas o Akor Adams dentro de un bloque compacto en el que falló la pieza que nunca lo hace

Almeyda sigue buscando la fórmula para extraer el máximo rendimiento a la plantilla de los que dispone y ante el Rayo probó con una alternativa con la que logró exprimir un poco más sus recursos.

De hecho, Azpilicueta respondió a la perfección como lateral en defensa de cuatro, con asistencia incluida; Oso interpretó con descaro la libertad que le ofreció en el carril, respaldado con un Kike Salas completamente todoterreno; y Akor Adams defendió su rol como punta de lanza en solitario, con Alexis por detrás, con remate de 'killer' en la única que tuvo.

Piezas destacadas en un bloque compacto donde rebosa el compromiso, incluso de aquellos a los que se le cuestionaba, y en el que se podría decir que falló la pieza que nunca lo hace, porque, a tenor de nivel. Vlachodimos podría haber hecho más en el gol del Rayo.

Las notas sevillistas frente al Rayo Vallecano:

Vlachodimos: 4

El meta realizó una parada salvadora al rechazar un potente disparo de De Frutos cuando todavía no se había movido el marcador, pero, posiblemente, pudo hacer más en el tanto rayista.

Azpilicueta: 7

Situado como lateral diestro en defensa de cuatro, firmó un partido notable, pues no solo frenó por completo a Fran Pérez, sino que también ayudó en el eje de la zaga y se incorporó con atrevimiento al ataque, sirviendo un centro en el 1-0 de Akor Adams que fue una delicia. Una lástima sus nuevos problemas físicos.

Nianzou: 5

Almeyda confía mucho en él y mostró una versión más serena, rápido al corte y sin asumir riesgos de ningún tipo ni salir de zona más de lo necesario. De más a menos.

Gudelj: 6

Cargado con amarilla desde los primeros minutos, controló la situación en el centro de la retaguardia con tremenda solvencia, ordenó a los suyos y concedió pocas fisuras. Muy atento a la movilidad de De Frutos.

Kike Salas: 7

Situado como lateral zurdo sobre la pizarra, el aruncitano apagó fuegos tanto en la banda como en el centro, seguro en los balones divididos y certero en el cruce. Además, subió con asiduidad con pasos al frente plenos de autoridad y con capacidad para asociarse.

Oso: 7

El Sevilla tiene un tesoro con el de Torrevieja, que partió por delante de Salas en la banda zurda y brilló tanto en labores ofensivas como en las ayudas a sus compañeros, con robos extraordinarios para después subir con potencia e incluso servir pases filtrados. .

Agoumé: 5

No parece necesitar a Mendy a su lado, pues dominó el trabajo gris y también se ofreció para dar salida al balón. Se multiplicó y aportó cierto criterio. Bajó el nivel en la reanudación.

Sow: 6

Ha encontrado su sitio y ha dejado atrás por el momento al Sow intrascendente, asumiendo su rol en el doble pivote, con un esfuerzo defensivo que sumó mucho para dificultar la circulación del Rayo mientras le duró la gasolina. Con balón, lo justo.

Juanlu: 5

Almeyda lo colocó de extremo, apoyado por Azpilicueta y el quinteño se sintió cómodo, con diagonales que permitieron superioridades en ataque. Se fajó también en defensa.

Alexis Sánchez: 5

Por detrás de Akor, su movilidad favoreció los espacios para el delantero, a la par que resultó indetectable en ocasiones, si bien su participación resultó guadianesca.

Akor Adams: 6

El nigeriano volvió a demostrar que es un delantero fiable, que aprovecha los espacios y que no suele perdonar cuando le ponen de gol. Marcó el 1-0 con un cabezazo picado certero y ya suma siete dianas, una cifra que empieza a ser importante.

Almeyda - Javi Martínez: 6

En su tercer partido de sanción, el primero en casa, el técnico argentino, con Javi Martínez como mano ejecutora, apostó por un cambio de sistema, al desplegar un 4-4-1-1 que le funcionó a la perfección en la primera parte al neutralizar al Rayo. Tras el gol rayista reaccionó con cambios y retoques del dibujo que hicieron reaccionar al equipo pero sin repercusión en el resultado.

Carmona: 5

Salió motivado y se llevó varios golpes de inmediato. Cumplió en el cierre y le faltó decisión en ataque.

Isaac Romero: 5

Trató de imprimir dinamismo al ataque sevillista, con movilidad y mucha ebullición, pero no dispuso de ninguna ocasión.

Ejuke: 5

Intentó desestabilizar desde que entró en el campo sin demasiado éxito, a veces por pecar de individualista. Eso sí, provocó una falta peligrosa.

Batista Mendy: 5

Pocos minutos en el campo para reforzar la zona media.