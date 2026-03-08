El último baile de Kanouté con el Sevilla FC

El conjunto nervionense recibe este domingo en el Sánchez-Pizjuán la visita liguera del Rayo Vallecano, lo que inevitablemente trae a la memoria la última contribución del mítico delantero africano por la camiseta blanquirroja

Nunca es mal momento para resaltar la figura de un futbolista histórico, especialmente si ese jugador en cuestión es Frédéric Kanouté y sobre todo si llega en la previa de un encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla FC y el Rayo Vallecano, ya que en un partido liguero ante los madrileños de la temporada 2011/2012 fue la última vez que la Bombonera de Nervión pudo verle con el '12' a la espalda. Casi tres lustros después aquel 'Último Baile', su legado permanece imborrable en la memoria del sevillismo.

A punto de cumplirse el 14 aniversario desde la última vez que el espigado delantero africano se enfundó la camiseta blanquirroja, todavía sigue ostentando varios registros legendarios, dignos de convertirse en uno de esos pocos privilegiados que ponen su rostro en el mural que recubre el estadio. Su silueta aparece bajo el lema "Incansables y eternos jugadores. Leyenda, bravura y sentimiento. Sevillistas por siempre" junto a las de Antonio Puerta, José Antonio Reyes, su amigo Jesús Navas, Andrés Palop, Davor Suker, Pablo Blanco o Biri-Biri, entre otros.

Kanouté se despidió del Sánchez-Pizjuán marcando su último gol en un Sevilla FC - Rayo Vallecano

Sólo Jesús Navas (8) ha ganado más títulos que Kanouté (6) y únicamente Ivan Rakitic (323) pudo superar los 290 encuentros que en su día convirtieron al internacional por Mali en el futbolista extranjero que más veces había defendido el escudo del club nervionense y por ese vestuario no ha vuelto a pasar nadie capaz de alcanzar los 136 tantos que le mantienen como el cuarto máximo goleador sevillista de todos los tiempos tras Guillermo Campanal (269), Juan Arza (206) y Juan Araújo (159) -todo ellos, en la primera mitad del pasado siglo XX-.

La última de esas 136 dianas ha sido recordada por el Sevilla FC al producirse, precisamente, en un encuentro que el Sevilla FC venció por 5-2 al Rayo Vallecano el 5 de mayo de 2012. Kanouté había comenzado como suplente pero marcó el quinto tanto local tras recibir una enésima asistencia de Navas -de quién si no-. Antes había firmado un doblete Babá Diawará (1-0, 30'; 3-1, 46') y otro el entonces rayista Diego Costa (1-1, 36'; y 4-2, 76'), así como los sevillistas Juan Cala (2-1, 42') y Reyes (4-1, 65').

Con Míchel González como entrenador, ese día el Sevilla FC formó con Palop; Coke, Deivid, Cala, Fazio, Fernando Navarro; Navas, Rakitic, Trochowski, Manu del Moral; y Babá. Reyes, Guarente y Kanouté fueron los que entraron desde el banquillo. Por el Rayo Vallecano, dirigido por José Ramón Sandoval, jugaron Cobeño; Tito, Pulido, Arribas, Labaka; Movilla Trashorras; Piti, Michu, Delibasic; y Diego Costa. Luego salieron Míchel Sánchez (actual técnico del Girona FC), Tamudo y Lass Bangoura.

Aquel fue el último partido de Kanouté en Nervión y el penúltimo encuentro con el Sevilla FC, ya que aún jugaría 18' en la visita al RCD Espanyol de la última jornada de la 11/12. A Rakitic le dio tiempo a coincidir con Freddy en la primera de sus dos etapas en la entidad y la última visita al Ramón Sánchez-Pizjuán del inolvidable ariete fue para hacerle entrega al croata de un cuadro conmemorativo con una camiseta enmarcada con los 291 encuentros con los que batía el récord de encuentros de un futbolista foráneo. Fue en los minutos previos a la disputa de El Gran Derbi del 21 de mayo de 2023 (acabó con 0-0).