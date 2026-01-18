Remedios, la sevillista con Alzheimer que ha podido cumplir su sueño: un saludo de Kanouté

El delantero africano le ha mandado un pequeño mensaje a Remedios, la abuela sevillista que habló para las cámaras de ESTADIO Deportivo de sus ganas de poder conocer al maliense

Para contar historias, Sevilla es única, con un amor hacia dos equipos que es casi incondicional. Es por ello que muchos son los testimonios que emocionan y que son auténticos ejemplos vitales. Este es el caso de Remedios, la abuela sevillista que sufre una enfermedad, aunque en instancias muy primarias, muy dolorosa como es el Alzheimer. La pérdida de memoria y de recuerdos es una de las partes más complicadas de la misma, mucho más para las familias y las personas más allegadas. Sin embargo, Remedios tenía claro su sueño, y ese era el de poder conocer a Kanouté.

Algunas son las cosas que se le olvidan, pero el delantero de Mali ha dejado un grato recuerdo en ella. Apoyándose en las labores solidarias que hacía, lo define como una "buena persona" por querer participar en esas labores humanitarias que tanta importancia tienen en esos territorios. También lo recuerda de su época en el Sevilla, admitiendo que le gustaba mucho como delantero del equipo hispalense. Gracias a un vídeo de su nieta Paula en RR.SS, se pudo dar a conocer esta historia que tanto ha emocionado al sevillismo. En ESTADIO Deportivo, pudimos estar con ella unos días después de la viralidad del vídeo, y teniendo la oportunidad de dar la segunda parte.

Una gran historia... ¿con final feliz?

Siempre se suele decir que las segundas partes nunca fueron buenas. Pero siempre estará El Padrino para desmentir esta afirmación. El pasado viernes, ESTADIO Deportivo fue recibido de nuevo en casa de Remedios para poder enseñarle uno de los objetivos que perseguía el vídeo primario, como era el saludo de Kanouté. Al ver la historia el delantero africano no ha dudado en mandarle un pequeño vídeo a Remedios para poder poner fin a esta preciosa historia.

Entre otras cuestiones, el delantero afirma que está de acuerdo con ella en el hecho de ser una buena persona, tan importancia en el día a día de esta sociedad. También le emplazó a un posible reencuentro en la ciudad de Sevilla, algo que a ella le encantó, ofreciendo su casa para el lugar de la quedada junto a la compañía de toda su familia y de unos cafés. Sin lugar a duda, una historia preciosa que merecía tener su final feliz y ESTADIO Deportivo se ha volcado en poder conseguir que así sea. A pesar de las situaciones deportivas, siempre quedan estas historias que dignifican el deporte de esta ciudad.