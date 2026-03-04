Dos salidas para el Betis con Rodrigo Riquelme: vía rápida o como Abde y Altimira

El extremo, sin minutos en el derbi y un creciente ostracismo, no ha respondido a las expectativas hasta ahora y, aunque todavía todo podría cambiar, se abren dos caminos de cara a verano

Antes del derbi, Rodrigo Riquelme reconoció que no se encontraba satisfecho con su rendimiento en el Betis, pero se mostraba convencido de que revertirá su situación como verdiblanco, a la par que aseguró que las críticas no le condicionan en absoluto en esta nueva etapa."Se puede estar más contento, evidentemente. Soy una persona ambiciosa, y consciente de la realidad, que la gente no se piense que no. Entiendo de cierta manera ese nerviosismo porque salgan las cosas bien, pero estoy en un punto de mi vida en el que las críticas me importan absolutamente cero. Estoy convencido de que voy a sacar mi máximo rendimiento", apuntó el extremo madrileño, que días después sufrió un nuevo capítulo de su creciente ostracismo a las órdenes de Pellegrini.

Sin minutos en el derbi y solo 32 en los últimos cuatro partidos

No en vano, como es habitual,Roro empezó de suplente en el derbi y, al contrario que en otros partidos, lo vivió íntegramente en el banquillo al no considerarle el técnico una solución para como estaba el choque.

De hecho, como hecho muy significativo, prefirió consumir solo dos cambios antes que buscar agitación con futbolistas como él, confirmando, por si quedaba alguna duda, el rol que desempeña Riquelme en sus planes, sobre todo cuando hay solo una competición en liza. Habrá que ver si remonta con la vuelta de la competición europea.

Así las cosas, desde que superó su lesión en aductor solo ha disputado 32 minutos en cuatro partidos, 29 de ellos contra el Rayo y se quedó sin entrar ante Mallorca y Sevilla FC.

El doble enfoque en la planta noble del Betis de cara a verano

Obviamente, después de la inversión realizada en verano, alrededor de ocho millones por el 50% del pase más allá de la ingeniería financiera pactada por los dos clubes para cuadrar sus cuentas, existe preocupación en la planta noble verdiblanca, donde no han perdido la confianza en él, pero inevitablemente empiecen a contemplarse las salidas posibles con Riquelme de cara a verano.

En este sentido, aunque todavía resta bastante tiempo por delante para tomar decisiones al respecto, existen dos vías de acción, la rápida para tratar de recuperar cuanto antes lo invertido, teniendo en cuenta que el Atlético se reservó la mitad de una futura venta, tratando de aprovechar que aún tiene cartel para hacer caja.

Obviamente, en el caso de que continúe en un segundo plano, el Betis estudiará ofertas por si alguna que llegase le cuadrase para que la operación, como mínimo, no le cueste dinero, pero lo cierto es que en Heliópolis tampoco tratarán de deshacerse de cualquier forma ni mucho menos del extremo, a sabiendas de que se trata de un futbolista talentoso al que todavía no le ha llegado su momento en La Cartuja, pero que le podría llegar.

Confianza y misma fórmula que con Abde y Altimira

Por ello, la segunda vía es repetir el 'modus operandi' llevado a cabo con otros futbolistas que no fueron protagonistas en el primer año, pero en los que se mantuvo la fe, impulsados también por la voluntad del jugador de seguir y cambiar las tornas. Ocurrió con Ez Abde, por el que nunca dejó de apostar Pellegrini ni él mismo, y el resultado de mantenerlo salta a la vista, y también con Sergi Altimira, con escasa continuidad en su primer año, pero que rompió en el segundo y se revalorizó considerablemente, como el marroquí. Un camino que podría seguirse con Riquelme.