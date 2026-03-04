La tregua para el Betis de Pellegrini sólo ha durado tres semanas: se avecinan curvas legendarias

Tras un mes de febrero bastante desahogado, por méritos europeos y deméritos coperos, el calendario de marzo inaugurado con el decepcionante empate en el derbi vuelve a comprimir el camino del equipo verdiblanco en busca de hacer historia

Desde el 15 de febrero hasta el próximo 8 de marzo, esé es el tiempo que ha tenido de tregua el Real Betis. Acostumbrado durante toda la temporada a jugar tres partidos cada siete días, el equipo de Manuel Pellegrini ha tenido 21 días de respiro después de ser eliminado por el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey y de aprovechar el pase directo a los octavos de final de la UEFA Europa League.

Quedar cuarto en la Fase Liga y ahorrarse la ronda previa de los dieciseisavos de final ha permitido disponer de semanas completas para preparar los partidos ligueros ante el Rayo Vallecano, el derbi contra el Sevilla FC y el duelo del próximo domingo contra el Getafe CF. En el Coliseum comienzan de nuevo las curvas y el calendario vuelve a comprimirse para el Betis. ¿Durante cuánto tiempo? Pues dependerá de la vigencia que consiga darle a esa máxima ambición que vienen transmitiendo todos sus estamentos.

El calendario del Betis: un fuerte arreón en marzo para hacer historia en abril

Sólo cuatro días después de visitar al Getafe CF en la jornada 27 de LaLiga EA Sports, partido retrasado hasta este domingo a las 16:15 horas, el conjunto verdiblanco disputará en Atenas la ida de los octavos de la Europa League frente al Panathinaikos FC, a las 18:45 horas del jueves 12 de marzo.

A la vuelta de Grecia, le quedarán menos de 72 horas para el encuentro en el Estadio de La Cartuja frente al RC Celta de Vigo, un duelo directo por la quinta plaza liguera de la jornada 28 que ha sido fijado para el domingo 15 de marzo a las 18:30 horas. Por segunda semana consecutiva afrontará una nueva sesión intersemanal, con el desenlace de la eliminatoria continental con la vuelta ante el Panathinaikos FC programada para el jueves 19 a las 21:00 h.

El calendario de marzo se cerrará a partir de las 18:30 horas del domingo día 22 de marzo en el Nuevo San Mamés de Bilbao contra el Athletic Club, en el que será el último partido previo al primer parón de selecciones de este 2026. O lo que es lo mismo, otra paliza para los internacionales, que podrían llegar a ser en torno a un tercio de la plantilla verdiblanca.

RCD Espanyol, como local; CA Osasuna, en El Sadar; Girona FC, en Montilivi; y Real Madrid, de nuevo en La Cartuja son los cuatro encuentros ligueros que deparará el mes de abril. En caso de lograr superar el doble compromiso ante el equipo de Rafa Benítez para meterse entre los ocho mejores equipos de la Europa League, habría que intercalar las dos citas de la ronda de cuartos de final que disputaría el 9 y 16 de abril ante el Ferencvaros TC húngaro o el SC Braga portugués.

El techo histórico de la UEFA Europa League, otro récord al alcance de Pellegrini

Puestos a seguir soñando despierto, la ida de las semifinales de la Europa League se celebrarán el 30 de abril, con vuelta ya para el 7 de mayo. Pero, más que romper el techo histórico, sería pulverizar todos los registros béticos en la segunda competición continental. Hasta la fecha, el récord son estos mismos octavos de final que jugará por séptima vez.

Con Serra Ferrer llegó tres veces y fue eliminado por el Girondins de Burdeos francés (2-0 y 2-1), en la 94/95; por el Bolonia FC italiano (4-1 y 1-0), en la 97/98; y por el Steaua de Bucarest rumano (0-0 y 0-3), en la 05/06, tras quedar tercero de grupo en Champions. Ya como Europa League volvió a jugar unos octavos en la 14/15, en el EuroDerbi (3-4 en los penaltis tras sendos 0-2) con Gaby Calderón.

Ahí se ha quedado también Pellegrini en dos ocasiones: en la 21/22 con el Eintracht Frankfurt alemán (1-2 y 1-1) y en la 22/23 con el Manchester United inglés (4-1 y 0-1). Peor aún fue lo de la 23/24, cuando cayó a Conference League como tercero de grupo y fue eliminado luego por el Dinamo de Zagreb a las primeras de cambio (1-1 y 1-0).

En sus dos primeras aventuras en la antigua Copa de la UEFA, el Betis cayó en primera ronda (1/32), en la 82/83 contra el Benfica SL portugués (2-1; 1-2) y en la 84/82 frente al Universitatea Craiova rumano (5-3 en los penaltis tras sendos 1-0). En dieciseisavos se despidió en la 2001/2002 con Víctor Fernández y en la 18/19 con Quique Setién frente a los equipos galos del Auxerre FC (1-0 y 2-0) y del Stade Rennes (3-3 y 1-3).