Incertidumbre en el Betis con Iker Losada tras su efímero subidón en el Levante

Su resurrección con la llegada de Luis Castro agitó las esperanzas béticas de hacer caja, pero ahora vuelven a reinar las dudas ante la impredecible situación del mediapunta de cara a verano

El Betis se mantiene pendiente de los futbolistas cedidos tanto en cuanto un rendimiento óptimo podría engrosar las arcas verdiblancas el próximo verano con réditos económicos. Hasta el momento, tres de los acuerdos alcanzados en el pasado periodo estival, se rompieron en enero, dos con el Mirandés, casos de Gonzalo Petit, ahora en el Granada; y de Ismael Barea, de regreso en el Betis Deportivo; y de Sergio Arribas, traspasado al Cádiz tras su infructuosa etapa en el Huesca.

También se valoró en su momento poner fin a la cesión de Iker Losada en el Levante debido a su ostracismo con Julián Calero al mando, que llegó a poner en duda su compromiso en los entrenamientos, pero el Betis esperó y justo en el comienzo del mercado invernal su situación cambió con la llegada al banquillo de Luis Castro.

Un giro bestial que dio esperanzas al Betis

Su tesitura experimentó un giro brutal, de 180%, pues el técnico apostó de inicio por el gallego en su estreno en el banco granota en el partido contra el Sevilla, en el que abrió la cuenta valenciana en el 0-3 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Una resurrección en toda regla que tuvo continuidad en la jornada siguiente ante el Espanyol, en la que repitió como titular y anotó el tanto que dio un punto al Levante. Esta explosión ilusionó lógicamente en Heliópolis ante la posibilidad de una segunda vuelta muy fructífera que revalorizara considerablemente al de Catoira de cara a venderle en verano.

Cabe recordar que la cesión acordada no incluye opción de compra de ningún tipo, sí un derecho preferente, por lo que para el Betis es fundamental que termine el curso a buen nivel para, al menos, recuperar la inversión realizada hace dos veranos, alrededor de 1,8 millones.

Y es que, salvo sorpresa mayúscula, Losada, con contrato hasta 2029, tampoco tendrá sitio en la plantilla bética 26/27 ante la enorme competencia en los puestos que se desempeña, por lo que volverá a salir en verano y se espera que a título definitivo.

Tendencia negativa que vuelve a inquietar en Heliópolis

Lo cierto es que esta ebullición esperanzadora no duró mucho, como demuestra que ha sido titular en cuatro de los últimos ocho partidos, sin volver a participar directamente en ningún otro gol. En ningún momento ha regresado a su ostracismo antes de Luis Castro, ni mucho menos, porque, de hecho, ha participado en todos los encuentros, pero es cierto es que la tendencia es negativa.

De hecho, en los dos últimos partidos, ante Barça y Alavés, solo ha sumado 17 minutos entre los dos y el hecho de haber ganado a los babazorros hace pensar que encadenará su tercer duelo seguido en el banquillo. Situación que vuelve a generar incertidumbre en las huestes verdiblancas, que necesitan que tenga continuidad y ahora mismo vuelve a no estar garantizada en una recta final de infarto para los granotas en busca de la salvación.