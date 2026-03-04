La disculpa de Antony por el incidente post derbi: "Estaba caliente y frustrado"

El extremo paulista evitó confesó que llevaba unos días con fiebre "para que no pareciera una disculpa", aunque pasa página y llama a filas a la afición

"Son días muy difíciles, como he dicho muchas veces, jugando con sacrificio, con dolor en el pubis, con dolor en mi aductor también. He tenido tres días fiebre, pero no lo comenté para que las personas tampoco pensaran que era una disculpa, aunque sólo yo sé las cosas que he pasado. Pero bueno, estoy bien, estoy mejorando y seguimos. Como he dicho, siempre que me pongo esta camiseta voy a querer siempre estar 100%", confesaba este miércoles Antony Matheus dos Santos a los medios oficiales del club, donde quiso pasar página tras dejar escapar un 2-0 en El Gran Derbi: "Hicimos una primera parte muy buena, pero salimos muy tristes, muy frustrados por ese empate, pero tenemos que seguir; hay muchos partidos por delante y, aunque conocemos la importancia que tenía el derbi y fue muy duro, debemos cambiar la página, porque quedan muchos objetivos aún".

A renglón seguido, el de Osasco se refirió a su incidente del final con un aficionado, pidiendo perdón a su manera: "Los béticos saben el cariño que tengo por todos; fue un momento más (hablo por mí) de frustración por no haber ganado el partido, de estar enfadado también por estar jugando con fiebre, con dolor. Además, soy un jugador que me entrego mucho. No era nada contra los aficionados, nada contra los béticos; eso nunca, porque todas las personas saben que yo quiero mucho este club, quiero mucho la afición. Entonces, creo que fue un momento en que estaba caliente. Fui sólo a preguntar (qué pasaba), pero eso ya es pasado. Nosotros aquí dependemos de la afición, todos nosotros, porque jugamos por ellos, así que lo más importante es que estemos juntos para conquistar grandes cosas juntos".

En este sentido, el '7' añadía que se sentía aún peor tras no haber podido jugar en la primera vuelta ni ayudar ahora al tercer triunfo consecutivo ante el Sevilla FC: "Sí, por eso he dicho que, cuando termina el partido, es un momento de frustración, por estar ganando de 2-0 y jugando en casa, con la afición haciendo una fiesta muy linda, y perder puntos al final. Ya habíamos empatado un partido contra el Rayo y en casa cuando teníamos que ganar; pasó lo mismo ahora en derbi. Nada más y nada menos que en el que para mí es el partido más importante del año; fue un momento de frustración, de tristeza, por dejar escapar esos tres puntos".

Otro gol más... y van 11

"Bueno, me siento muy feliz por eso; trabajo mucho por eso también, para estar bien, ayudando a todo el equipo. Pero, a pesar de los números, lo más importante es siempre el Betis, que el Betis esté bien, ganando. Me siento muy orgulloso siempre de ponerme esta camiseta y representar a todos los béticos".

Quintos y en octavos de la UEL

"Tenemos que estar muy concentrados, pues vienen partidos ahí muy complicados, muy difíciles, donde debemos tener la humildad de ir partido por partido a por los objetivos. Tenemos que seguir, tenemos que cambiar y tenemos que mejorar mucho. Vamos siempre a jugarnos la vida por el Betis".

A por el Panathinaikos

"Sí, seguro, siempre cuando hablo que en todas las competiciones en que nosotros estamos vamos a pelear hasta el final, tenemos los octavos de Europa League también, pero paso a paso. Tenemos el objetivo de ser campeones, sí, pero tenemos muchos partidos por delante y debemos estar concentrados en LaLiga también; tenemos que pelear y rematar".

El Getafe viene de ganar al Real Madrid en el Bernabéu

"Ahora el del Getafe CF es un partido muy difícil, muy duro, ya que ha ganado al Real Madrid; no es fácil ganar allí en el Bernabéu y ha ganado, pero no podemos mirar dónde está el Getafe, si está muy abajo o no, porque es un partido difícil simplemente al jugarlo ellos en casa, pero tenemos que mirarnos a nosotros también; estamos muy bien en la competición. A pesar de los últimos dos partidos en que empatamos en La Cartuja, estamos ahí arriba, así que tenemos que mirar para nosotros y hacer un gran partido y salir con los tres puntos".