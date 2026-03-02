Manu Sarabia, leyenda del Athletic, se moja sobre el debate Unai Simón y Álex Padilla: "Se juega la credibilidad con ese jugador y con el resto de la plantilla"

El Athletic Club juega este miércoles el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. Un encuentro en el que, a priori, va a jugar Álex Padilla, portero suplente de Unai Simón en LaLiga. Una decisión que comprende el ex futbolista del club vasco

El Athletic Club tiene este miércoles una de las citas más importantes de toda la temporada, ya que el equipo que entrena Ernesto Valverde disputa el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, teniendo una desventaja de 0-1. Por tanto, un encuentro en el que el equipo rojiblanco debe salir con el mejor equipo posible para lograr la remontada para estar en la final. A pesar de ello puede haber excepciones como en la posición de portero en donde Álex Padilla apunta a ser titular a pesar del buen momento de forma que atraviesa Unai Simón. Una decisión de Ernesto Valverde y con la que está de acuerdo Manu Sarabia, leyenda del Athletic Club.

Una de las principales debates entre la afición del Athletic Club es si Unai Simón debe jugar el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en detrimento de un Álex Padilla que ha jugado hasta el momento todo el torneo del K.O. Para Manu Sarabia, ex futbolista del Athletic Club, no hay discusión. "Depende de lo que haya hablado Valverde con ellos. Si ha quedado en que Padilla es quien va a jugar estos partidos de Copa, lo lógico es que mantenga su palabra y sea fiel a ello, porque se juega la credibilidad con ese jugador y con el resto de la plantilla", ha argumentado en Radio Bilbao defendiendo la decisión del entrenador.

Por si fuera poco, Manu Sarabia ha asegurado que la gestión de vestuario de Ernesto Valverde en esta temporada está siendo muy buena bajo su punto de vista. "Esta es una de las temporadas mejor administradas por parte de Valverde. Me extraña que se comprometa sabiendo lo especial que es la Copa para nosotros y la importancia que tiene ese trofeo en Bilbao".

Álex Padilla apunta a ser titular en la Copa del Rey

A pesar del buen momento de forma por el que atraviesa Unai Simón, que siempre ha dicho que se prepara para jugar todos y cada uno de los partidos que disputa su equipo, lo cierto es que todo hace indicar que será suplente en el encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que se disputa esta semana contra la Real Sociedad.

Hasta el momento, Álex Padilla lo ha jugado todo en la Copa del Rey, y más allá del error contra el Valencia CF, el portero no ha fallado y Ernesto Valverde tampoco le ha quitado la confianza, siendo raro que lo mandara ahora al banquillo.

Manu Sarabia analiza la vuelta de la semifinal de Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic Club

Manu Sarabia ha dado su opinión sobre el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que jugarán Real Sociedad y Athletic Club esta semana. "A la Real le gustaría que el Athletic no le apretara, tener un inicio de partido tranquilo. En ese punto en el que el Athletic no apriete intentaría asentarse en el terreno de juego. Eso haría que fuera un equipo mucho más peligroso, porque maneja bien la pelota y a través de tener el balón se han hecho más peligrosos. Arriba tiene jugadores de mucha categoría, muy desequilibrantes y que tienen mucha facilidad para hacer gol. Yo lo que haría es no dejarles creer que va a ser fácil".