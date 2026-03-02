Valverde mima a Yuri Berchiche y a Laporte a dos días de medirse a la Real Sociedad en Copa del Rey

El técnico rojiblanco no ha podido contar ni con el lateral izquierdo ni con el central por gestión de cargas, así como tampoco con Galarreta, cuya presencia en Anoeta está prácticamente descartada

El Athletic Club se ha ejercitado en la mañana de este lunes en Lezama con la mente puesta en el partido más importante que tiene en este tramo final de temporada y ese no es otro que el duelo de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en Anoeta, este próximo miércoles a partir de las 21:00 horas y donde deberá darle la vuelta al 0-1 de la ida con el que el equipo txuri urdin afronta los 90 minutos restantes.En la sesión de este lunes, Ernesto Valverde no ha podido contar con dos hombres que sin duda le hubieran sido de mucha ayuda, aunque de momento tan solo está confirmada la ausencia de Íñigo Ruiz de Galarreta, que tuvo que ser sustituido en el choque frente al Rayo Vallecano a los diez minutos de comenzar la segunda parte después de que se le saliera el hombro en una caída. Rego tuvo que entrar en su lugar y al centrocampista rojiblanco le acabaron colocando de nuevo ya en el vestuario. Pese a todo, Ernesto Valverde reconoció tras el partido que sería bastante complicado que llegara a tiempo para la cita del miércoles. "Ahora lo vemos difícil, se le ha salido el hombro, luego ya en el vestuario se lo han podido colocar, pero no sabemos, esperaremos mañana las pruebas, la resonancia, en fin, todo para valorarlo, pero en principio supongo que es complicado", decía el míster rojiblanco, y así parece que será finalmente.

Así, Ruiz de Galarreta no se ha ejercitado en el día de hoy con sus compañeros por lo que su presencia en el choque, a falta de 48 horas prácticamente, está en seria duda. Pero no ha sido la única ausencia ya que tampoco han saltado al campo de entrenamiento otras dos piezas importantes para la defensa como son Yuri Berchiche y Aymeric Laporte. Ninguno de ellos tenía molestias físicas que hubieran trascendido a lo público así que su baja la sesión de hoy puede deberse a una gestión de cargas ante la acumulación de minutos.

Nico Williams sigue con su proceso de recuperación de la pubalgia

Por otro lado, Nico Williams, Beñat Prados y Maroan Sannadi han entrenado al margen dentro de los procesos de recuperación de sus respectivas lesiones. Los tres junto a Unai Egiluz y el sancionado Yeray, a quien le resta un mes para estar a disposición de Valverde a partir del 2 de abril, tampoco estarán a disposición del 'Txingurri' para el partido en el que se decidirá al segundo finalista de Copa.

Los jugadores de Ernesto Valverde llevarán a cabo una última sesión preparatoria este martes a partir de las 18:00 horas, una hora antes, a las 17:00 horas, Ernesto Valverde comparecerá ante los medios en rueda de prensa.