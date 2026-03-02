Real Madrid - Getafe: Horario y dónde ver en TV hoy el partido de LaLiga EA Sports

El Real Madrid recibe al Getafe CF en el Santiago Bernabéu con la necesidad de sumar tres puntos clave para seguir presionando en la lucha por el liderato de LaLiga EA Sports

Después de asegurar su pase a los octavos de final de la UEFA Champions League y contar con varios días para preparar el siguiente compromiso, el Real Madrid vuelve a centrarse en el campeonato doméstico. El conjunto blanco afronta la jornada 26 de LaLiga EA Sports recibiendo en el Santiago Bernabéu a un adversario siempre incómodo: el Getafe CF.

El choque servirá para poner el broche a una fecha liguera que comienza a marcar el tramo decisivo de la temporada. A estas alturas, cada punto tiene un valor determinante en la pelea por el título y en la lucha por la permanencia.

Obligados a reaccionar en casa

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras su último tropiezo liguero, un resultado que le costó el liderato. El triunfo del FC Barcelona frente al Villarreal CF (4-1) ha elevado la presión sobre los blancos, que buscan mantenerse a solo un punto de la cima y alcanzar los 63 puntos en la clasificación.

El Real Madrid parte como favorito por plantilla, experiencia y por el impulso anímico que supone su buen momento en Europa. Sin embargo, en el vestuario existe plena conciencia de que no pueden confiarse. A lo largo del curso ya han dejado escapar puntos inesperados y cualquier nuevo desliz podría complicar seriamente sus aspiraciones.

Un Getafe competitivo y sin complejos

Enfrente estará el conjunto azulón entrenado por José Bordalás, un técnico que ha construido un bloque sólido y competitivo. El Getafe afronta el duelo con el objetivo claro de sumar su novena victoria del campeonato —la cuarta lejos del Coliseum— y alcanzar los 32 puntos, una cifra que le permitiría acercarse a la permanencia virtual.

El estilo del equipo del sur de Madrid se caracteriza por su intensidad defensiva, la presión constante y la capacidad para aprovechar errores rivales. No será un encuentro sencillo para los locales, que deberán mostrar paciencia y eficacia en los metros finales.

Antecedentes y precedente reciente

Este será el segundo enfrentamiento liguero entre ambos esta temporada. En la primera vuelta, disputada el 19 de octubre en el Coliseum, el Real Madrid se impuso por la mínima gracias a un tanto en los instantes finales de Kylian Mbappé. Aquella victoria evidenció la igualdad que suele marcar estos derbis madrileños, donde los detalles suelen decidir.

Horario y dónde ver en TV y online el encuentro entre Real Madrid y Getafe

El partido se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y podrá seguirse en directo a través de DAZN, operador que comparte junto a Movistar+ los derechos televisivos de LaLiga en España.