Guido Rodríguez ya brilla y cumple la primera premisa para quedarse en el Valencia

El argentino anunció que le "encantaría hacer las cosas bien" para que el club che quiera seguir contando con sus servicios más allá del 30 de junio y él sentirse a su vez gusto y con ganas de continuar. Ante Osasuna quedó refrendado con su gran actuación que ese primer paso no será complicado

El Valencia dio un gran paso hacia la salvación con su victoria por la mínima ante Osasuna, que le permite tener un colchón de cinco puntos con respecto a los puestos de descenso. Y lo hizo con sus tres fichajes invernales sobre el campo y rindiendo a gran nivel (ahora resta por debutar el recién llegado Renzo Saravia). En defensa, Unai Núñez se mostró inexpugnable por alto, mientras que en ataque, Umar Sadiq dio muchos problemas a la zaga rival y provocó el penalti decisivo a la postre. Pero si alguien brilló de forma especial, ese fue Guido Rodríguez, que lo hizo casi todo bien en la medular.

90 minutos 17 meses después

En su quinta aparición con la camiseta che, el argentino disputó su segundo encuentro como titular consecutivo y completó además los 90 minutos, algo que no hacía desde hace 17 meses. En concreto, desde 27 de octubre de 2024 con la camiseta del West Ham. Físicamente, por tanto, se encuentra en un buen momento, y futbolísticamente está demostrando ser la pieza que necesitaba Corberán para darle el equilibrio necesario al equipo, haciendo crecer a su vez a compañeros como Javi Guerra.

Las estadísticas que encumbran a Guido Rodríguez

Su capacidad para gobernar el partido quedó refrendada ante los rojillos con un puñado de estadísticas que recuerdan al mejor Guido. Para empezar, fue el jugador valencianista con más intervenciones, con un total de 74, siendo también el que más entradas ganó (3) y el que más pases completó (44) junto a Javi Guerra, que fue el único que le superó en recuperaciones (11 contra 7).

Pero además de esa labor de contención, el campeón del mundo también dio pases en el último tercio del campo (7) y se atrevió a probar fortuna con dos disparos a portería y firmar tres regates, completando una brillante actuación que alimenta la esperanza de verle con la elástica che más allá del próximo 30 de junio, cuando finaliza su contrato.

Un contrato de seis meses con una puerta abierta

El propio Guido Rodríguez ya explicó en su momento que fueron las prisas de la negociación, con el cierre del mercado apremiando, lo que hizo que ambas partes se decidieran por unir sus caminos en principio hasta final de temporada, aunque ni mucho menos cerró la puerta a continuar más tiempo.

"Claro que me encantaría hacer las cosas bien para que el club quiera que me quede y yo quedarme”, aclaró el ex bético, que aceptó el reto de contribuir a la salvación del Valencia con la esperanza también de recuperar su mejor nivel y tener opciones de estar en el Mundial del próximo verano con la 'Albiceleste', con la que no juega desde 2024.

Por delante quedan 12 'finales' en las que el Valencia buscará amarrar la permanencia. Será entonces cuando se pueda proceder a negociar la continuidad de un futbolista que puso como condición sentirse importante y a gusto en el equipo, algo que ya se está cumpliendo. Luego, a buen seguro, no le faltarán ofertas, pues ya en enero sin ir más lejos fue tentado por el Gremio de Porto Alegre brasileño, aunque la preferencia de Guido siempre ha sido la de continuar en Europa.