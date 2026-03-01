Alessio Lisci se moja sobre el penalti no señalado a Osasuna: "Creo que es gris"

El técnico italiano del cuadro rojillo no terminó de tener claro si la mano de Guido y la de Herrando fueron meritorias de señalar los once metros

Osasuna se presentó este domingo en Mestalla con la idea de sumar un triunfo para seguir peleando por meterse en Europa. Los de Alessio Lisci no consiguieron generar ocasiones de gol clara y en una de las pocas que hubo en el global del encuentro, Sergio Herrera derribó a Sadiq y se señaló penalti. Además de esta pena máxima, hubo dos dos acciones más que generaron cierta polémica por posibles manos dentro del área. Sobre las manos no señaladas a Guido Hernández y Herrando, se mojó Alessio Lisci aunque no para protestar y sí para valorar el criterio unificado del árbitro.

Las manos no señaladas a Valencia y Osasuna

Fue lógico Alessio Lisci, como es habitual en el técnico italiano, a la hora de valorar la decisión final del árbitro sin entrar en la defensa a ultranza de los intereses de su equipo: "Yo creo que ambas manos, la de Guido y la de Jorge Herrando, son parecidas. Son grises. Sabéis que cuando el jugador se lanza y tiene la mano en el suelo, no es penalti; si la deja más, es penalti. Entonces ahí entra el árbitro en si la ha dejado más o no ha dado tiempo a levantarla. Creo que es gris. No te puedo decir que no sea ni que es penalti; de la misma forma, la de Guido. La derecha sí la tiene pegada; la izquierda la está recogiendo y, en el momento del contacto, la tiene un poco abierta. Es muy gris y ya está. El árbitro ha tomado decisiones y ha sido la misma decisión para ambos equipos. Así que creo que ni nosotros ni el Valencia nos podemos quejar de esas dos decisiones".

Alessio Lisci incide con el futuro del Valencia

Ya dejó claro Alessio Lisci en la previa del encuentro entre Valencia y Osasuna, que los de Corberán estaban en posiciones que no se merecían en Liga por el tipo de juego que estaban haciendo y teniendo en cuenta el nivel de su técnico. Este domingo, después de perder en Mestalla, volvió a incidir Alessio Lisci en la misma idea: "Creo que el Valencia es un equipo que está bien entrenado, con buena plantilla, y le van a seguir yendo las cosas bien".

Un error que le costó el partido a Osasuna

Alessio Lisci analizó el encuentro destacando la falta de ocasiones para ambos conjuntos y cómo en un fallo propio, el Valencia aprovechó para provocar el empate en las botas de Sadiq: "El que mete gol siempre tiene razón. Creo que es un partido donde ha habido muy pocas ocasiones; igual algún acercamiento más del Valencia, pero realmente ocasiones claras no se han visto. Quizás era un partido de 0-0 y ellos han sido buenos en aprovechar este despiste que hemos tenido en nuestro saque de meta y han ganado. Al final, el fútbol va de meter goles. Valencia ha metido y nosotros no, ¿no? Así que hay que darle la enhorabuena".