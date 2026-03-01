Alineaciones Valencia - Osasuna: Alineación posible de Valencia y Osasuna en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Los pupilos de Corberán y Alessio Lisci tratarán de llevarse los tres puntos en juego este domingo a partir de las 16:15 horas en el Estadio de Mestalla

Valencia y Osasuna se medirán este domingo a partir de las 16:15 horas en el marco de la jornada 26 de LaLiga EA Sports. El encuentro, que podrá seguir en directo y online a través de ESTADIO Deportivo desde dos horas antes del mismo y con el minuto a minuto, medirá a dos equipos que viven momentos clasificatorios muy diferentes. El Valencia sigue jugando con fuego en LaLiga EA Sports

Por un lado, el Valencia de Corberán sigue coqueteando peligrosamente con los puestos de descenso y es que en Mestalla están viviendo una temporada más con el agua al cuello. El Valencia suma 26 puntos y solo está dos por encima de los puestos de descenso que al comienzo de la jornada marca el Mallorca. El Valencia solo ha sumado 6 puntos de los últimos 15 en juego y además, en sus últimos cinco partidos como local, solo ha podido ganar un duelo, ante el Valencia el pasado 24 de enero.

Osasuna no descarta mirar a Europa

En el lado de Osasuna, los de Alessio Lisci, a pesar de haber tenido algunas dudas en lo que va de temporada, está en disposición de pelear por meterse en puestos para representar a Navarra en Europa la próxima temporada. Osasuna ocupa la novena posición con 33 puntos y en caso de triunfo en el siempre complicado Mestalla, se acercaría a los equipos que tiene por encima como son Celta de Vigo, Espanyol y Athletic Club, del que solo les separa un punto.

Alineación posible del Valencia hoy en LaLiga EA Sports

Corberán llega con varias dudas para la alineación del Valencia este domingo en LaLiga EA Sports. Así, los ches no sabrán hasta última hora si podrán contar con Diego López o Lucas Beltrán. Además, son bajas confirmadas Copete y los ya sabidos Foulquier, Iranzo, Agirrezabala y Diakhaby.

Alineación posible del Valencia: Dimitrievski, Gayá, Thierry, Cömert, Tárrega, Guido, Ugrinic, Ramazani, Danjuma, Rioja y Hugo Duro.

Alineación posible de Osasuna hoy en LaLiga EA Sports

En el caso de Osasuna, los de Alessio Lisci cuentan con la baja confirmada de Iker Benito por lesión y Aimar Oroz por cumplir ciclo de amarillas. Una de las principales dudas con las que contará Alessio Lisci será Boyomo.

Alineación posible de Osasuna: Sergio Herrera, Javi Galán, Herrando, Catena, Rosier, Lucas Torró, Moncayola, Víctor Muñoz, Rubén García, Raúl Moro y Budimir.