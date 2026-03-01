¿Betis o Sevilla? Así vive la ciudad de Sevilla la previa del Gran Derbi: "Los béticos son béticos siempre, esté en Segunda o en Tercera, los sevillistas..."

La frase de una aficionada resume el tono de una encuesta en pleno centro de Sevilla donde el verde se dejó notar ligeramente más, aunque el rojo también defendió su sitio antes del Gran Derbi

Sevilla ya respira derbi, en calles como Tetuán, Sierpes o la Plaza Nueva no se habla de otra cosa que del duelo entre el Real Betis y el Sevilla FC. Por eso, ESTADIO Deportivo salió al centro de la ciudad para lanzar una pregunta sencilla y directa: ¿con qué bufanda se queda y por qué?. El resultado dejó una conclusión clara, el sentimiento manda y el verde se dejó ver ligeramente más que el rojo, aunque la batalla dialéctica fue intensa y repartida.

La frase más contundente la dejó una mujer bética que, sin titubeos, soltó: "los béticos son béticos siempre, esté en segunda o esté en tercera, los sevillistas cuando están abajo no son sevillistas", antes de rematar con un dardo hacia el eterno rival. Su argumento no fue deportivo, sino emocional, “del Betis se es hasta la muerte”, insistía. Otro aficionado verdiblanco apelaba al momento actual, “ahora mismo está mucho mejor el Betis”, lanzándose incluso con un 3-1 como pronóstico. Entre los seguidores heliopolitanos se repitieron marcadores como el 2-0 o el 3-0, muchos condicionados al rendimiento de nombres propios y al contexto anímico.

Pero el rojo no se quedó callado. Los sevillistas defendieron su escudo con la misma firmeza,“soy socio de nacimiento y a muerte con el Sevilla”, explicaba un aficionado que vinculaba su pasión a la herencia familiar. Otro reconocía la irregularidad del equipo, pero se agarraba al tópico que nunca falla: “En un derbi todo cambia”. Su apuesta fue clara: 2-1 para el Sevilla. Incluso entre quienes admitían que la temporada no está siendo la mejor, la confianza en el orgullo competitivo seguía intacta.

Más allá de los porcentajes improvisados, la sensación general fue de ligero predominio verdiblanco en número de voces, aunque sin aplastar. La ciudad se mostró dividida, pero también distendida. Hubo bromas, piques sanos y memoria selectiva: algunos recordaban etapas recientes de dominio europeo sevillista; otros subrayaban las cinco clasificaciones continentales consecutivas del Betis como símbolo del momento actual.

Lo que quedó claro tras varias entrevistas es que el derbi sevillano no entiende de dinámicas largas. Puede llegar uno mejor y salir reforzado el otro. Puede pesar la clasificación o romperse todo en un detalle mínimo. En el centro de Sevilla, al menos en esta encuesta, el verde sonó un poco más alto.

Pero si algo coincidieron muchos, fueran del color que fueran, es en una idea sencilla, cuando empiece el partido, todo lo dicho en la calle quedará en segundo plano. Porque en el Gran Derbi, la única verdad absoluta es que puede pasar cualquier cosa.