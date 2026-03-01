Valencia - Osasuna: Horario y dónde ver en TV hoy el partido de LaLiga EA Sports

Valencia y Osasuna se verán las caras este domingo a partir de las 16:15 horas en el Estadio de Mestalla

Valencia y Osasuna se medirán este domingo 1 de marzo a partir de las 16:15 horas en el Estadio de Mestalla. El choque, encuadrado en la jornada 26 de LaLiga EA Sports, enfrentará a dos equipos en momentos clasificatorios muy diferentes ya que los locales miran con recelo los puestos de descenso y los visitantes sueñan con colarse en puestos europeos.

El complicado momento de un Valencia que no despega

El Valencia de Corberán llega a este encuentro de la jornada 26 de LaLiga EA Sports en una auténtica montaña rusa de emociones. El Valencia solo ha ganado dos encuentros de los últimos cinco de Liga y tras 25 jornadas es decimosexto con 26 puntos. El Valencia no está ni mucho menos fuera del peligro ya que los de Corberán están a dos puntos del descenso que ahora mismo marca un Mallorca que recientemente despidió a Arrasate y contrató a Demichelis como nuevo técnico.

Como local tampoco le van las cosas demasiado bien al Valencia en sus últimos partidos en Mestalla. Así, los de Corberán solo han sumado un triunfo en sus últimos cinco partidos en Mestalla y fue por 3-2 ante el Espanyol. Por lo demás, tres empates ante Sevilla, Mallorca y Elche y una derrota el pasado 8 de febrero ante el Real Madrid por 0-2. Si el Valencia no quiere complicarse más aún la vida, deberá sacar los tres puntos ante los rojillos.

Osasuna quiere dar un salto a puestos europeos

Osasuna está yendo de menos a más en esta temporada. Si al principio surgieron dudas con Alessio Lisci, el italiano ha conseguido la regularidad que tanto se busca para tener una campaña tranquila. Osasuna es noveno con 33 puntos y tras el importante triunfo del pasado fin de semana ante el Real Madrid, ya son seis las jornadas que acumula sin perder y llevándose a su zurrón un total de 14 puntos sobre 18 en juego. Con estos números, Osasuna está a cuatro puntos de los puestos europeos que ahora marca el Celta de Vigo con 37.

Horario y dónde ver en TV y online el encuentro entre Valencia y Osasuna

El duelo entre Valencia y Osasuna que dará comienzo este domingo 1 de marzo a partir de las 16:15 horas, podrá seguirse en TV a través del canal Movistar+ LaLiga. Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir el duelo entre los pupilos de Corberán y Lisci de manera online y desde dos horas antes del comienzo del mismo en Mestalla. También podrá disfrutar del minuto a minuto más completo, la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas.