El Valencia toma una drástica decisión con Diakhaby: no cuenta con el central

El club de Mestalla ha perdido toda la confianza en el defensa quien entre el bajo rendimiento y las lesiones nunca ha rendido como se esperaba de él. Eso va a provocar que el club de Mestalla intente encontrarle nuevo equipo durante el próximo mercado de fichajes de verano

El Valencia CF se ha cansado de Mouctar Diakhaby. Se podría decir de una manera más suave, pero la realidad es que en el club de Mestalla no están contentos, por unos motivos y otros, con el central al que le van a buscar equipo durante el próximo mercado de fichajes de verano. Una decisión drástica con un futbolista que durante esta temporada estaba siendo importante en el equipo que entrena Carlos Corberán siempre y cuando las lesiones le han dejado jugar.

Los motivos por los que el Valencia CF le quiere dar salida a Diakhaby: se le mueve por Arabia Saudí

El Valencia CF va a intentar darle salida a Mouctar Diakhaby durante el próximo mercado de fichajes de verano según informa Tribuna Deportiva. El club de Mestalla se lo ha comunicado al central y así se lo ha hecho saber a algunos intermediarios quienes están moviendo al jugador por diferentes mercados como el de Arabia Saudí que pueden ofrecerle un salario similar al que actualmente percibe en el Valencia CF y que difícilmente se lo va a dar cualquier otro equipo europeo.

La operación de darle salida a Mouctar Diakhaby no es sencilla para el Valencia CF por una serie de motivos. La principal es por los problemas físicos del defensa que a sus 29 años es susceptible a encadenar una lesión tras otra. Esto enlaza con su salario que es de 4'5 millones de euros brutos por temporada. Una cantidad de dinero que muchos equipos no están dispuesto a ofrecerle. El zaguero tiene además contrato hasta el 30 de junio de 2027. Esto quiere decir que en caso de que el Valencia CF no le encuentre nuevo club se quedará ocupando una ficha y, lo más importante, cubriendo buena parte del límite salarial del equipo.

Diakhaby no volverá a jugar más en lo que resta de temporada con el Valencia CF

Si esta hoja de ruta del Valencia CF se cumple, Diakhaby ya no volverá a jugar más con el club de Mestalla. El central se va a perder lo que resta de temporada después de que sufriera durante el pasado mes de enero una grave lesión en los isquiotibiales que le obligó a pasar por el quirófano.

Los problemas físicos de Diakhaby han sido una constante en la carrera deportiva del central que esta temporada, por culpa de diversas lesiones, sólo ha podido disputar 9 partidos y 589 minutos. Una participación que no es sostenible para ningún equipo y más para un Valencia CF que no puede permitirse que un jugador que tiene el sueldo de Diakhaby juegue tan poco.

Este motivo es una de las principales razones por las que el Valencia CF quiere darle salida a Diakhaby ya.