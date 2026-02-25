Las lesiones obligan a Carlos Corberán a tomar decisiones

Los problemas físicos se han cebado con los defensas lo cual ha provocado que el Valencia CF esté con lo justo en la retaguardia de cara a este final de temporada. Eso va a ocasionar que el entrenador del equipo de Mestalla tenga que reajustar su defensa para conseguir la permanencia en Primera división

No están siendo semanas fáciles para el Valencia CF ya que el equipo que entrena Carlos Corberán está sufriendo una serie de lesiones que se están concentrando en las posiciones defensivas. Unos contratiempos que están provocando bajas de larga duración que está dejando a la plantilla bastante debilitada para el tramo clave de la temporada. Con este contexto, Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, va a estar obligado a tomar decisiones teniendo dos vías: seguir apostando por centrales y quedarse sin recambios en el banquillo o confiar en Thierry Correia o Renzo Saravia.

La lesión de Copete deja al Valencia CF sin margen de maniobra

El último problema que le ha surgido al Valencia CF es la lesión de José Copete. El central ha sufrido una rotura de menisco en una de sus rodillas que le va a obligar a pasar por el quirófano y su temporada seguramente esté acabada ya que el margen de tiempo para recuperarse y estar disponible esta temporada es prácticamente nulo.

De este modo, el Valencia CF pierde a uno de sus centrales titulares y obliga, por tanto, a su entrenador, Carlos Corberán a tomar decisiones en su defensa de cara a los próximos partidos. La gran duda es si el técnico va a continuar apostando por centrales en el lateral derecho o a poner futbolistas que juegan de manera natural en dicha demarcación (Thierry Correia o Renzo Saravia).

La situación del Valencia CF en defensa es la siguiente. El equipo de Mestalla ha estado disputando sus últimos partidos con Copete o Unai Núñez como laterales derechos, pero ahora, debido a la lesión de Copete, esa apuesta tiene su riesgo. Y es que el Valencia CF actualmente sólo cuenta con tres centrales sanos: Tárrega, Unai Núñez y Cömert. Si uno cae y otro juega de lateral derecho, se queda sin más centrales.

Con este contexto, lo lógico es que el Valencia CF comience a darle continuidad a Thierry Correia o a Renzo Saravia, su último fichaje, en el lateral derecho. Pero con el portugués existe el problema de su condición física ya que se está lesionando con asiduidad últimamente y el argentino ahora mismo está siguiente un plan para ponerse en forma porque lleva varios meses sin equipo y, por tanto, sin jugar.

Con todo, la decisión queda en manos de Carlos Corberán quien debe elegir si acomodar a un central en el lateral derecho, con el riesgo que supone quedarse sin centrales en el banquillo, o apostar por un futbolista que juega de manera natural como lateral derecho.