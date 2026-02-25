Real Madrid - Benfica: hora, canal y dónde ver hoy en TV el partido de Champions League

El Santiago Bernabéu decidirá en una noche de máxima tensión qué equipo sigue vivo en la Champions y cuál se despide de Europa

La Champions League entra en terreno decisivo para el Real Madrid y el Benfica, que se enfrentan este miércoles en el partido de vuelta de la ronda eliminatoria con un billete en juego para los octavos de final. El escenario será el Santiago Bernabéu, donde solo uno de los dos gigantes europeos seguirá con vida en la máxima competición continental.

Ventaja mínima y máxima tensión

El conjunto blanco parte con una renta ajustada tras su victoria por 0-1 en el Estádio da Luz. Aquel encuentro dejó sensaciones de superioridad madridista, aunque el marcador final fue corto para lo visto sobre el césped. El único tanto lo firmó Vinícius Júnior con una acción individual brillante al inicio del segundo tiempo, desequilibrando el duelo con un disparo cruzado imposible para el guardameta rival.

Sin embargo, el foco del partido no se centró únicamente en el fútbol. La celebración del atacante brasileño junto al banderín generó tensión en la grada y desembocó en un episodio polémico con el argentino Gianluca Prestianni, quien fue acusado de proferir un insulto racista. El árbitro activó el protocolo antirracismo, deteniendo el choque durante varios minutos, aunque el encuentro se reanudó sin sanción inmediata al no hallarse pruebas concluyentes en ese momento.

Días después, la UEFA anunció la suspensión provisional del futbolista argentino por un partido, evitando así un nuevo enfrentamiento directo entre ambos jugadores en la capital española.

Ausencias que condicionan el duelo

El Benfica tampoco contará con su entrenador, José Mourinho, expulsado en el tramo final del encuentro de ida. El técnico portugués no podrá sentarse en el banquillo del Bernabéu, en lo que iba a ser un regreso cargado de simbolismo más de una década después de su etapa en Chamartín.

Por parte madridista, el técnico Álvaro Arbeloa afronta un compromiso clave para el rumbo de la temporada. Una eliminación prematura supondría un golpe importante tras la reciente decepción copera, aunque en Liga el equipo sigue compitiendo por el liderato.

Un tercer asalto con cuentas pendientes

Este será el tercer enfrentamiento consecutivo entre ambos clubes en la presente edición europea. En la fase de liga, el Benfica se impuso por 4-2, resultado que obligó al Madrid a disputar esta ronda previa. En el primer asalto del playoff, los blancos lograron golpear primero, pero con una ventaja que deja la eliminatoria completamente abierta.

R. Madrid No Iniciado - Benfica

Horario y donde ver el Real Madrid - Benfica

La cita está programada para el miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas. El choque podrá seguirse en televisión y en plataformas digitales a través de Movistar+, operador con los derechos de retransmisión en España. El encuentro también lo podréis seguir en directo en ESTADIO Deportivo.