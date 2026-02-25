Sorloth, mejor que Mbappé, Haaland, Dembélé y Lamine Yamal

El delantero del Atlético de Madrid ostenta unos números espectaculares en este año 2026, por delante del resto de estrellas de equipos como el Real Madrid, Barcelona, Manchester City o PSG, a excepción de Harry Kane

El Atlético de Madrid hizo los deberes en casa ante un Brujas que plantó cara en el Metropolitano, pero salió duramente castigado por un Sorloth que firmó su primera gran noche europea en el estadio rojiblanco. Al noruego, en la pasada campaña, se le atascaron los goles en Europa, pero su actual estado de forma es excepcional, tanto es así que el atacante se coloca en la parte alta de goleadores del panorama europeo. Con 10 goles en este 2026, Sorloth supera a jugadores de la talla de Mbappé, Lamine Yamal, Dembélé o Haaland, siendo solo superado por Harry Kane.

Sorloth se reinventa en 2026

Tres goles le endosó Sorloth al Brujas en el Metropolitano para certificar el pase a los octavos de final de la Champions League. Tres goles que le han servido para confirmar su gran estado de forma de cara a puerta y para dar un zarpazo a la tabla de goleadores del 2026, dejando atrás a figuras emblemáticas del mundo del fútbol. Ni Mbappé, ni Lamine Yamal, ni Haaland, ni el reciente Balón de Oro Dembélé, alcanzan en goles a un Sorloth tocado por una varita mágica. Diez goles suma el noruego desde que arrancó el 2026, el doble de los que había logrado de agosto a diciembre de 2025 en el primer tramo de la temporada.

De los delanteros nombrados, tan solo se le acerca Mbappé con 9, siendo Harry Kane el único que supera al atacante del Atlético de Madrid que ya ha pasado a ser el futbolista más goleador del plantel. En la pasada campaña, Sorloth terminó siendo el rojiblanco con más goles anotados y este curso va por el mismo camino. Julián Álvarez con 13 y Griezmann con 12 son los únicos que se le acercan en cuanto a números goleadores.

Sorloth se gana el cariño del Atlético de Madrid

Su gran actuación en la Champions League derivó en aplausos y vítores de la afición hacia Sorloth y las palabras de cariño de Simeone y de Koke, capitán del Atlético de Madrid. "Hoy volvió a estar en el nivel que lo necesitamos. Ojalá que pueda mantener esa regularidad porque es un jugador muy importante para nosotros", destacaba Simeone en la rueda de prensa post partido. El mediocentro rojiblanco, por su parte, manifestó que el equipo rojiblanco necesita al delantero "así, con esa racha de marcar goles". "Los delanteros sabemos cómo funciona. Es cuestión de rachas y Sorloth está en una espectacular. Es como lo necesitamos, con esa racha de marcar goles y bajar la pelota. Ojalá pueda seguir con este nivel", dijo el rojiblanco a Movistar.