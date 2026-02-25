Alemany frena la salida de Griezmann: "No tengo que garantizar nada, Griezmann es un jugador importante para el Atleti"

El Orlandy City de la MLS aprieta para llevarse al delantero francés aunque parece complicado que pueda darse antes de final de temporada

En la previa del choque entre el Atlético de Madrid y el Brujas, Mateu Alemany, director de fútbol de la entidad rojiblanca, atendía a Movistar+ para repasar la actualidad del equipo y también de los últimos rumores en torno a la posible salida de Griezmann.

El delantero francés ha sido relacionado de nuevo con una posible marcha al MLS estadounidense, siendo el Orlando City el club más interesado según apuntaba The Athletic. El mercado de fichajes en el fútbol norteamericano sigue abierto hasta el próximo 26 de marzo, por lo que todavía hay margen, por lo que el dirigente balear no se quiso arriesgar a cerrar esa posibilidad.

"No tengo que garantizar nada, Griezmann es jugador del Atlético de Madrid y tiene dos años y medio de contrato. No tenemos conocimiento de nada de esto. Griezmann es un jugador importante para el club", dijo Alemany, que es consciente del interés que despierta tanto Griezmann como otros jugadores: "Lo que hoy toca es estar aquí para pasar a octavos de la Champions. Interés por muchos jugadores existe, pero tenemos que convivir con ello".

Otro de esos jugadores es Julián Álvarez. Prácticamente desde su llegada al Atlético de Madrid se ha rumoreado con una futura venta al Barcelona y ahora que hay elecciones a la presidencia del club blaugrana, su nombre ha vuelto a salir a la palestra, aunque aquí Alemany fue mucho más tajante: "Julián es jugador del Atlético. El Atlético tiene muy buenos jugadores y muchos clubes interesados en ellos, pero no hemos hablado con nadie, ni precandidatos ni candidatos, ni del Barcelona, ni con nadie".

También habló sobre el futuro de Antoine Griezmann su entrenador, Diego Pablo Simeone, que tras conseguir el pase a los octavos de final desveló que ha hablado con el 'Principito' muchas veces de su próximo paso en el fútbol. "Ver cómo entró Griezmann me emociona. No voy a hablar por él. Lo quiero mucho. Ya le dije lo que yo pienso, que siempre elija lo mejor que él quiera. Él está en un lugar donde merece elegir qué quiere hacer".

La salida de Griezmann, más factible en verano

Sea como fuere, parece improbable que Antoine Griezmann pueda abandonar el Atlético de Madrid a tres meses del final de la temporada con todo lo que se juega el conjunto madrileño, a las puertas de la final de la Copa del Rey, cuarto en LaLiga y en octavos de Champions.

Además, el francés es uno de los futbolistas más utilizados por Simeone pese a estar a punto de cumplir 35 años, aportando experiencia y calidad en momentos clave de los partidos. 36 encuentros acumula ya esta campaña en los que ha firmado 12 goles y dos asistencias, por lo que el 'Cholo' no podría permitirse prescindir de un futbolista de ese calibre cuando tiene la posibilidad de ganar algún título antes de verano.

Tampoco parece que vaya a ser la intención del galo, al que evidentemente le gustaría despedirse de otra manera, o en plena competición y sí dejando algún título más en las vitrinas del Metropolitano. En verano todavía le quedarían dos años más de contrato, pero sabe que el Atleti no le pondría problemas si quisiese salir.