Oblak, sobre el objetivo en Copa y Champions: ﻿"Tenemos que ir a por los títulos y paso a paso para llegar a lo más alto"

El portero del Atlético de Madrid destacó el gran rendimiento del equipo sobre todo en la segunda parte y reconoció que su parada fue importante: "Ojalá haya muchas más así porque es importante dejar al equipo vivo"

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, volvió a resultar clave en el partido de vuelta de play offs previo a los octavos de final de la Champions League. El meta esloveno, con 1-1 el marcador y poco antes del descanso salvó el gol del Brujas sobre la línea rectificando su dirección metiendo su guante izquierdo al remate a bocajarro de Vetlesen.

Esa parada fue vital para que el encuentro se fuera con empate al descanso y mantener al Atlético de Madrid con vida para que ya en la segunda parte pudieran pasar por encima del Brujas con tres goles para el definitivo 4-1. Así, tras el choque, el cancerbero rojiblanco analizaba así la victoria y la clasificación para octavos de final.

"Ha sido una victoria muy importante. No nos queremos parar aquí, queremos pasar la próxima ronda. Esta es la vida aquí y la exigencia. Tenemos que ir a por los títulos y paso a paso para llegar a lo más alto", reconocía el esloveno nada más acabar el partido.

Sobre el rival de octavos de final, que seguro será inglés ya que tan solo le puede tocar o el Liverpool o el Tottenham, Oblak ha opinado: "Podemos ganar a cualquier rival. Va a ser contra un equipo inglés, que juegan con mucha intensidad y velocidad arriba. Tenemos que estar al máximo nivel si queremos pasar. Estoy seguro de que podemos pasar a la próxima ronda. La exigencia tiene que estar siempre y tenemos que llegar a lo más alto.

Se vistió de asistente en el 1-0 de Oblak

Sobre el partido, Oblak destacó la gran actitud del equipo en la segunda parte, donde fueron muy efectivos ante la portería rival: "La segunda parte ha sido muy buena. La primera ha sido complicada. Es un equipo muy intenso que juega con muchos jugadores delante y sabíamos que tendrían sus ocasiones y nosotros también. Sorloth ha metido tres goles y ojalá siga a este nivel porque nos da la vida".

Además, el portero fue el que dio la asistencia a Sorloth en la jugada del 1-0 con un saque desde su portería bien orientado. "Pase mío, pero el mérito es de él. Lo ha conseguido por su fuerza. Gracias a él cuento con una asistencia", reconoció.

Por último, Oblak también fue preguntado sobre la gran parada que hizo ante Vetlesen poco antes del descanso y que permitió al Atlético seguir metido en el partido: "Pasa todo muy rápido. Es una situación bastante difícil para el portero porque el jugador tiene opción de tirar a los dos lados. La saqué con reflejos intentando pararla. Ojalá haya muchas más así porque es importante dejar al equipo vivo. Son momentos decisivos que pueden llevar a un equipo a un lado o a otro".