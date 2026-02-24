Atlético de Madrid 4-1 Brujas: Sorloth mete la bola del Atleti en el sorteo de octavos

Un 'hat-trick' del delantero noruego y otro gol de Johnny Cardoso dieron un merecido triunfo a los de Simeone ante un Brujas incómodo y peleón hasta el tercer gol rojiblanco

El Atlético de Madrid está en octavos de final tras barrer al Brujas en una segunda parte perfecta y donde aprovechó su efectivad al máximo con cuatro disparos a puerta y cuatro goles. El duelo entre el rojiblancos y belgas no defraudó en absoluto. Al igual que en el partido de ida, hubo mucho ritmo e intensidad y ocasiones de gol. El conjunto belga salió sin reparos al Metropolitano aunque poco a poco el Atleti consiguió imponerse, no sin sufrir con la verticalidad del cuadro de Ivan Leko.

Llegaba el Atlético y reclamaba un penalti de Mignolet sobre Giuliano que tras revisarlo el VAR no atendió a las quejas rojiblancas. Poco después avisaba el Brujas con un disparo de Vanaken dentro del área que tapaba Hancko con la testa.

Pero fue en una jugada aparentemente sin peligro donde el Atlético de Madrid se pondría por delante. Oblak sacaba de su área para Sorloth, que protegiendo el balón con el cuerpo y un control orientado con la rodilla se metía en el área y sacaba un disparo cruzado que sorprendía a Mignolet para acabar entrando en la portería belga.

Fueron los mejores minutos de los de Simeone pero no lo aprovecharon para ampliar la ventaja. Y a balón parado llegaría el empate del Brujas. Saque de esquina que peina Mechele en el primer palo y Ordóñez, que acababa de entrar después de ser atendido en la banda, cabeceaba a bocajarro para hacer el 1-1.

Y pudo ser peor para el Atleti antes del descanso pero emergió la figura de Jan Oblak para hacer una de esas paradas que quedan para la hemeroteca al sacar una mano salvadora al remate en plancha de Vetlesen y sobre la línea, despejar un gol cantado. Respiraba la grada del Metropolitano pero el noruego iba a tener otra antes de poner rumbo a vestuarios, pero de nuevo Vetlesen se iba a topar con Oblak.

Superioridad rojiblanca con Sorloth al mando

Si el Atleti le costó imponerse al Brujas en la primera parte, no fue tanto en la segunda. Para empezar porque Johnny Cardoso volvería a poner por delante al Atlético con un disparo desde la frontal tras un saque de esquina ante el que nada pudo hacer Mignolet. Era el minuto 47 y los rojiblancos dejaban atrás el sufrimiento del final del primer acto.

Como en la primera parte, con el gol rojiblanco llegaron los mejores minutos de los de Simeone, que encerraban en su área a los belgas y rondaban el tercero pero el Brujas vendió muy cara su piel y volvieron a plantar cara aunque en esta ocasión sin encontrar el camino del gol. Ambos técnicos movían el banquillo y dos de los cambios del 'Cholo' protagonizarían la jugada del 3-1.

Llorente ponía un balón perfecto a la espalda de la defensa belga, lo bajaba y abría para Lookman que parecía perder la ventaja, pero aparecía Griezmann para ofrecerle una pared y el balón acababa de nuevo en Sorloth, que controlaba y sin dejarla caer fusilaba a Mignolet con su pierna izquierda.Quedaban por delante 15 minutos y ahora sí la grada veía cerca por primera vez el pase a octavos de final.

Simeone neutralizaba los movimientos de Leko mientras el Brujas empezaba a perder la esperanza. Una esperanza que se esfumó por completo en el 87' cuando otra vez Sorloth, hacia el 4-1 y el tercero en su cuenta particular al rematar con el interior un perfecto centro de Ruggeri.

Ya tan sólo quedaban minutos para festejar en la grada. El Atleti estaba en octavos de final tras superar una difícil eliminatoria con un global de 7-4. Liverpool o Tottenham será el rival que le toque el próximo viernes.

- Ficha técnica:

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Cardoso (Mendoza 83'), Koke (Molina 70'), Baena (Lookman 70'), Giuliano (Giménez 83'), Sorloth y Julián Álvarez (Griezmann 58').

Brujas: Mignolet, Sabbe, Ordóñez, Mechele (Meijer 88'), Seys (Lemarechal 82'), Stankovic, Forbs, Vetlesen (Diakhon 66'), Vanaken, Tzolis (Nilsson 82') y Tresoldi (Vermant 66').

Goles: 1-0 (23') Sorloth; 1-1 (37') Ordóñez; 2-1 (48') Cardoso; 3-1 (76') Sorloth; 4-1 (87') Sorloth.

Árbitro: Clément Turpin (francés). Amonestó a Llorente por parte del Atlético; mostró cartulina amarilla a Ordóñez y Vermant por el lado del Brujas.

Incidencias: partido de vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el estado Metropolitano ante 66.756 espectadores.