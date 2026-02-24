Preocupación por el estado de Mbappé y una decisión que mantiene en vilo al Real Madrid

El delantero del Real Madrid es la gran duda en la convocatoria del técnico salmantino para recibir al Benfica en el Bernabéu. Todo apunta a que la incógnita, provocada por sus molestias en la rodilla izquierda, quedará resulelta en las horas previas al choque contra los de Mourinho

El Real Madrid recibirá mañana el Benfica en el Bernabéu, con todo por decidir pese al gol de Vinicius en el encuentro de ida de dieciseisavos de final de UEFA Champions League. Para ello, Arbeloa deberá anunciar una convocatoria de la que hay serias dudas en el día previo al choque contra los de Mourinho. La más preocupante es la de Mbappé, que viene de jugar dos partidos completos y con el que continúa la preocupación por el estado de su rodilla izquierda, lo que ha hecho crear incertidumbre por su presencia en el encuentro de Copa de Europa.

Arbeloa explica el estado de Mbappé en rueda de prensa

De esta manera, Arbeloa compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar, entre otros temas, el estado de Mbappé y su participación en el encuentro de mañana contra el Benfica: "Kylian está preparado para jugar mañana, que a día de hoy, a estas horas, es lo más importante. Claro que lleva varias semanas, y todo el mundo lo sabe, sobre todo, y lo que quería poner yo en valor es el compromiso que está demostrando con sus compañeros, con su equipo, con su entrenador, con el club, con sus aficionados. Creo que es muy importante poner en valor el esfuerzo tan grande que está haciendo Kylian, que esté intentando ayudarnos en el campo, es un jugador diferencial, yo creo que cualquier defensa, cuando lo tiene enfrente, sabe que en cualquier acción puede resolver un partido y, bueno, está listo para mañana, que seguro que le vamos a necesitar y que haga un gran partido". Por ello, las palabras del técnico del Real Madrid pueden parecer definitivas en torno a la presencia del francés en la cita del Bernabéu, pero las últimas informaciones crean incertidumbre por su situación física.

Tras ver puerta en seis partidos consecutivos, Mbappé descansó en el encuentro del pasado 14 de febrero ante la Real Sociedad, donde el Real Madrid venció y goleó al equipo de Pellegrino Matarazzo. Tras ello, el delantero francés volvió a la titularidad el pasado miércoles para el choque ante el Benfica, donde dio la asistencia del solitario gol de Vinicius. De esta manera, el ex del PSG comenzó en el once del partido ante Osasuna en El Sadar, donde los blancos cayeron derrotados y perdieron el liderato de LaLiga EA Sports, ya que el Barcelona venció al Levante en el Camp Nou. Con todo ello, el jugador de 27 años vuelve a preocupar por sus molestias en la rodilla izquierda.

La duda con Mbappé de cara al partido contra el Benfica en el Bernabéu

En este sentido, Mbappé es seria duda para participar en el Real Madrid - Benfica de mañana (21:00 horas) en el Bernabéu, tal y como ha informado el Diario AS. El delantero sigue molesto de su rodilla izquierda y es incluso una incógnita su participación en el encuentro frente al Getafe de este sábado, como ha explicado el mismo medio. Por ello, queda esperar a la decisión definitiva por parte de Arbeloa y el resto del cuerpo técnico, además de la del propio futbolista, que está ante uno de los partidos más importantes de la temporada, sobre todo tras la derrota en la final de la Supercopa de España y la temprana eliminación en Copa del Rey frente al Albacete.