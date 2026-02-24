Enrique Cerezo se moja sobre el 'caso Vinicius' y la sanción a Prestianni: "Va a generar muchos problemas"

El presidente del Atlético de Madrid cree que se sienta un peligroso procedente después de que la UEFA haya sancionado de forma provisional al jugador del Benfica mientras aún investiga sus presuntos insultos racistas a al futbolista del Rea Madrid, impidiéndole jugar el decisivo encuentro de vuelta en el 'play off' previo a los octavos de la Champions

La sanción preventiva de la UEFA al jugador del Benfica, Gianluca Prestianni, por unos presuntos insultos racistas sobre Vinicius que aún se investigan está dando mucho que hablar. El club portugués, como afectado, ha emitido un comunicado para mostrar su malestar por la decisión del máximo organismo futbolístico europeo, que le privará de contar con el futbolista argentino en el choque de vuelta del 'play off' previo a octavos de la Champions de este miércoles en el Santiago Bernabéu, aunque los hechos ocurridos en la ida aún no se han aclarado. Para muchos, se sienta un peligroso precedente, aunque lo cierto es que ya existe uno.

El precedente del 'caso Prestianni'

Fue en un encuentro entre Rangers y Slavia de Praga de la Europa League en marzo de 2021 cuando Ondrej Kudela, defensa del conjunto checo, fue sancionado con un partido de forma provisional al dirigirse con expresiones racistas a Glen Kamaramientras. A posteriori, la UEFA consideró que dichas acusaciones quedaron probadas, por lo que Kudela fue castigado finalmente con 10 partidos de suspensión.

Sea como fuere, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha entrado al trapo al valorar lo sucedido con Prestianni y, sin querer emitir un juicio sobre la existencia o no de insultos racistas, sí ha aventurado que este caso tendrá consecuencias que pueden ser negativas en las competiciones europeas. “No es un problema nuestro, en particular, pero sí en general, porque esta sanción provoca una serie de problemas importantes. No digo que sea justa o injusta, digo que va a crear muchísimos problemas”, señaló.

Cerezo se hace el 'sueco' con Griezmann

En otro orden de cosas, el máximo mandatario colchonero mostró su sorpresa por las informaciones que hablan de conversaciones avanzadas entre Griezmann y Orlando City, que querría llevarse al francés antes del 26 de margo, algo que difícilmente ocurrirá antes de verano. “Esta mañana, cuando ha saltado la noticia, me ha extrañado. Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid. Queridísimo por esta afición. Es necesario en el Atlético de Madrid, lo estamos viendo en los últimos partidos que está haciendo. Yo no sé nada, hoy lo importante es el partido”, señaló, poniendo de ese modo el foco en el choque de vuelta ante el Brujas en la eliminatoria de acceso a los octavos de la Champions.

Centrado en el Brujas y en la Champions

Tras el 3-3 de la ida, el conjunto belga ha desembarcado en la capital madrileña cediendo la presión a su rival. Pero en el Metropolitano tratan de sacudírsela pese a su evidente cartel de favorito. "Es una necesidad, más que una obligación. Creo que va a ser un partido difícil, ya lo vimos el otro día allí. Cuando conseguimos marcar tres goles en su casa, alguno marcaremos aquí. Necesidad por todo. Primero, por los aficionados. Segundo, por la parte deportiva. Tercero, por la económica. Cuarto, porque nos gusta estar en octavos. Y quinto, por lo que queráis”, apunto Cerezo ante los medios antes del habitual almuerzo entre directivas.

Prudente en la Copa del Rey

Sea obligación o necesidad, de lo que no cabe duda es de que tanto este partido como el de la próxima semana en el Camp Nou, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, pueden marcar una temporada en la que el equipo rojiblanco se ha caído demasiado pronto de la lucha por LaLiga. Pero el presidente colchonero pide cautela también con respecto a la posibilidad de estar en la final de La Cartuja, pese al 4-0 de la ida ante el conjunto azulgrana.

“Si no nos jugamos la temporada en estos dos partidos, algo parecido será. Lo que sí que digo es que quedan muchos días para el partido ante el Barcelona. Creo que estamos bien situados, pero va a ser un partido muy difícil como lo va a ser para que se nos vayan las dos oportunidades que tenemos para hacer una campaña fantástica”, sentenció.