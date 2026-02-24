Guillermo Almada recupera a Alberto Reina y el Oviedo afina su plan ante el Atlético

El Real Oviedo centra su semana en el duelo del sábado a las 21.00 horas ante el Atlético de Madrid con la reincorporación de Alberto Reina al grupo. El centrocampista deja atrás el golpe sufrido en Anoeta y podría estar disponible en la lista de Guillermo Almada para una de las citas más complicadas del campeonato

El Real Oviedo necesitaba una señal positiva en plena preparación del exigente compromiso frente al Atlético de Madrid, y la ha encontrado en la figura de Alberto Reina. El centrocampista volvió a ejercitarse con el grupo en la Ciudad Deportiva 'El Requexón' tras el susto sufrido ante la Real Sociedad, dejando atrás las dudas físicas que habían condicionado el inicio de la semana. En un contexto de máxima exigencia competitiva, la noticia supone un gran refuerzo para el esquema de Guillermo Almada.

Un susto en Anoeta que queda atrás

Las alarmas saltaron en el tramo final del encuentro ante la Real Sociedad. En una acción fortuita, Yangel Herrera impactó con los tacos en el tobillo de Reina tras un disparo a puerta, provocando una torsión que obligó al mediocentro a abandonar el terreno de juego. La imagen generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico y en el entorno carbayón.

Sin embargo, las pruebas posteriores descartaron cualquier lesión estructural. Así, Reina trabajó este martes a un ritmo más controlado, aunque el plan previsto contempla un aumento progresivo de la carga durante la semana. Todo apunta a que podrá estar disponible para el sábado, en un duelo que exigirá equilibrio, intensidad y capacidad de gestión del ritmo.

Una pieza estructural en el centro del campo

La recuperación de Reina trasciende el apartado médico. Su rendimiento ha ido creciendo con el paso de las jornadas, consolidándose como uno de los futbolistas más fiables del equipo. Su capacidad para ordenar la circulación, ofrecer líneas de pase interiores y sostener la presión tras pérdida resulta determinante ante rivales de transiciones rápidas como el Atlético.

Almada ha insistido en las últimas sesiones en la organización defensiva y en la ocupación racional de espacios. Frente a un equipo que penaliza cualquier desajuste, contar con un mediocentro capaz de interpretar los tiempos del partido es una ventaja estratégica evidente. Reina no solo aporta equilibrio, también mejora la calidad de las primeras entregas y facilita la progresión en campo rival.

Un parte médico con matices

No todo son noticias positivas en El Requexón. Eric Bailly no se ejercitó sobre el césped y realizó trabajo específico en el gimnasio. Su disponibilidad para el sábado dependerá de su evolución en los próximos entrenamientos, lo que abre incógnitas en el eje defensivo.

Además, David Costas continúa con su proceso de recuperación de la lesión muscular en el aductor y no estará disponible. Tampoco se espera el regreso de Ovie Ejaria, que sigue inmerso en su readaptación tras varios meses fuera de la dinámica competitiva.

Un duelo que exige precisión máxima

El enfrentamiento ante el Atlético no admite concesiones. El Oviedo sabe que necesitará concentración defensiva, disciplina táctica y eficacia en las pocas situaciones ofensivas que pueda generar, más teniendo en cuenta la remontada sufrida frente a la Real Sociedad. La reincorporación de Reina amplía el margen de maniobra de Almada y devuelve estabilidad al núcleo de un equipo que inicia la jornada como último clasificado.

La semana avanza con una mezcla de prudencia y optimismo. El conjunto carbayón recupera a una pieza clave justo cuando más la necesita. El sábado será una prueba de carácter, pero también una oportunidad para confirmar que el equipo compite con argumentos sólidos ante cualquier escenario.