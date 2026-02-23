El juvenil A, a hacer historia en Milán: dónde ver el Inter-Betis de octavos de la Youth League

Tras golear al Tottenham en dieciseisavos, los de Javi Barrero visitarán al Inter en busca de los cuartos de final, hito sin precedentes en la ciudad

El primer equipo juvenil del Real Betis, líder del Grupo 4 de División de Honor con 52 puntos (aunque el Granada CF, con un partido pendiente, le alcanzaría de ganarlo) y en la 'final four' de la Copa del Rey, puede hacer historia este martes 24 de febrero si logra imponerse al Inter de Milán en la capital lombarda, pues en la 24/25, la campaña de su debut en la Youth League (el equivalente a la Champions League a esas edades), quedó eliminado en octavos de final tras un polémico y desafortunado encuentro en Los Bermejales ante el Bayern de Múnich.

La cita será a las 14:00 horas en el Konami Youth Development Training Center del club 'neroazzurro', conocida popularmente como 'Interello' o Centro Sportivo Giacinto Facchetti, con el arbitraje del neerlandés Joey Kooij y las cámaras de UEFA TV y Movistar Liga de Campeones (diales 60 de Movistar y 115 de Orange TV) como testigos. Los anfitriones (esta fase sigue siendo a partido único) vienen de ganar en dieciseisavos al Colonia (1-3), mientras que los visitantes golearon al Tottenham (5-1, pese a empezar perdiendo).

El sucesor en el banquillo heliopolitano de Dani Fragoso, actual responsable del Betis Deportivo, es Javi Barrero, que ha logrado dar continuidad a un proyecto exitoso y ofrecer su toque personal en una escuadra que viaja con 20 futbolistas, aunque con las bajas por lesión del meta Manu González, así como los laterales diestros Mario Navarro y Óscar Masqué. La lista la componen: a

Las otras siete eliminatorias de los octavos de la Youth League

Los otros siete emparejamientos (a partido único) de octavos de final son: Eintracht de Frankfurt-Sporting CP; PSG-HJK Helsinki; Benfica-AZ Alkmaaar; Real Madrid-Chelsea; Zilina-Brujas; Atlético de Madrid-Maccabi Haifa y Villarreal-Legia de Varsovia. De pasar a cuartos, los verdiblancos se medirían con el ganador del choque en Lisboa entre las 'Águilas' y el conjunto neerlandés. En su lado del cuadro, para unas hipotéticas semifinales de la UEFA Youth League, estarían colchoneros, israelíes, eslovacos y belgas.

Trece españoles, cuatro títulos y los octavos de final como techo histórico hispalense

Con la participación en la pasada edición de Girona y Betis han sido ya trece clubes españoles distintos los que han participado en alguna de las once ediciones de la UEFA Youth League, torneo que se celebra desde la temporada 13/14 (con la única excepción de la 20/21 por culpa de la pandemia de coronavirus) y que desde la 21/22 permite jugar la Copa Intercontinental sub 20 contra el ganador de la Copa Libertadores de juveniles.

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid no han faltado nunca al torneo, siendo los culés los que encabezan el palmarés con tres títulos (2014, 2018 y 2025), por uno de los merengues (2020). Dos ganó el Chelsea, más uno Benfica, Salzburgo, Olympiacos, Oporto y Alkmaar Zaanstreek. En cuanto a participaciones nacionales, aparte de las once de blancos, azulgranas y rojiblancos, el Sevilla la jugó seis veces (nunca pasó de octavos, que alcanzó en dos ocasiones), por tres de Villarreal y Valencia; dos béticas y del Athletic; y una gironí, de la Real Sociedad, el Celta, el Zaragoza y el Málaga.