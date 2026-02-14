Inoportuna lesión de Manu González, portero pluriempleado del Real Betis y la selección española: Morante y Óscar Masqué viajarán solos

El joven meta se cae de la convocatoria del Betis Deportivo, que visita esta noche al Nástic de Tarragona en la jornada 24 de la Primera RFEF, y también causa baja en la lista de la selección sub 19 para los duelos de la próxima semana ante Noruega. El extremo y el lateral derecho, citados también por Paco Gallardo, tendrán muy difícil jugar ante el Villarreal B

Una lesión muscular ha frenado en seco al prometedor guardameta Manu González, todo un pluriempleado en el Real Betis: portero titular del Betis Deportivo en el Grupo 2 de la Primera RFEF, también es el habitual dueño de la portería del Juvenil A verdiblanco en los compromisos de la UEFA Youth League y la Copa del Rey Juvenil, donde el pasado miércoles fue esencial para ganar al Real Madrid en el camino hacia la Final Four. Asimismo, el de Isla Mayor es todo un fijo en las convocatorias de la selección española sub 19 y estaba citado por Paco Gallardo para incorporarse el próximo lunes a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) junto a sus compañeros José Antonio Morante y Óscar Masqué -otros dos juniors que son fijos en los onces del filial-.

La lesión de Manu González deja sin portero al Betis Deportivo, al Juvenil A y a la selección española sub 19

"Manu González no participará en los compromisos de la selección española sub 19 debido a un traumatismo en el recto anterior derecho, donde sufre una lesión de grado II. El tiempo estimado de recuperación dependerá de su evolución clínica y de los próximos pasos en su tratamiento", ha anunciado en la mañana de este sábado el Real Betis, después de que en la noche del viernes se conociese que el meta verdiblanco se ha caido de la lista de la 'Rojita' y en su lugar ha entrado Owen Bosch (Elche CF).

Asimismo, el portero sevillano desaparece también de la citación de Dani Fragoso para la visita liguera de este sábado (21:00 horas) al Nástic de Tarragona, en la jornada 24 en Primera RFEF. Su lesión resulta del todo inoportuna, con el filial en plena escalada para buscar la salvación en Primera RFEF y con el Derbi Chico a las puertas (6 marzo a las 21:15 h). Además, el próximo 26 de febrero el equipo júnior visitará al FC Inter en los cuartos de final de la Youth League y a mediados de marzo tendrá lugar la Final Four de la Copa del Rey Juvenil.

La selección española sub 19 se concentrará en la mañana de este próximo lunes, día 16 de febrero, en la sede de la RFEF para medirse a la selección sub 19 de Noruega en sendos encuentros amistosos en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm (Alicante): el martes 17 de febrero, a las 15:00 horas, y el jueves 19-F, a las 11:00 horas. Este calendario ya prácticamente descartaba a Manu González, Morante y Óscar Masqué para el choque que el Betis Deportivo afrontará ante el Villarreal B el viernes día 20 a partir de las 20:30 horas, en la jornada 25 en la Categoría de Bronce. Los tres están seleccionados entre los mejores talentos emergentes que eligen los Premios Fútbol Draft.

El Real Betis cederá cuatro jugadores entre la selección española sub 19, la sub 16 y la sub 15

Además de Morante y Masqué con la sub 19, en la convocatoria de la selección española sub 16 se encuentra el ariete bético Manu Navarro, citado para participar en el Torneo Desarrollo de UEFA que medirá a la 'Rojita' con los combinados de Francia (21 de febrero, 10:15), Inglaterra (23 de febrero, 15:15) y Dinamarca (26 de febrero, 13:45). El atacante del Cadete A, que suma 19 goles este curso curso, se concentrará el próximo lunes 16-F.

El Real Betis estará representado también en España sub 15, por medio de Tiago Polo (Cadete A) y de Bruno Fernández (Cadete B), convocados para participar en dos amistosos contra Portugal. El combinado nacional se concentrará el próximo martes día 17 y viajará a tierras lusas a la mañana siguiente para disputar allí ambos encuentros, el miércoles 18 y el jueves 19-F.