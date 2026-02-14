Horario, canal y dónde ver hoy otra vez en abierto en TV y online el Sevilla - Alavés de LaLiga

Rivales directos por la permanencia, blanquirrojos y albiazules empatan a 25 puntos y tienen sólo tres más que el Rayo, primero que descendería, aunque con un partido menos

El Sevilla FC, que viene de empatar 'in extremis' ante el Girona FC también en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un golazo de Kike Salas y un penalti detenido por Odysseas Vlachodimos a Christian Stuani, ambos hitos en el alargue, necesita ganar a un Deportivo Alavés, indiscutible rival directo por la permanencia en Primera división, con el que iguala a 25 puntos y colchón sobre el descenso (3, aunque el Rayo Vallecano tiene un partido menos), que viene de caer en Copa del Rey y perder en casa ante el Getafe CF tras encadenar dos triunfos redentores.

Sevilla FC - Deportivo Alavés: los árbitros

El CTA designó en la víspera como árbitro principal al navarro Galech Apezteguía, de 35 años. Al frente del VAR estará el grancanario González Francés. Con el pamplonés suman los blanquirrojos un triunfo y una derrota en dos partidos. Por su parte, en seis encuentros con los 'babazorros', hubo tres victorias, dos empates y una sola derrota, la del choque contra el Sevilla FC en la primera vuelta de esta 25/26.

Sevilla FC - Deportivo Alavés: fecha y hora del partido de la 23ª jornada de LaLiga EA Sports

El choque de la 23ª jornada en el Ramón Sánchez-Pizjuán arrancará a las 18:30 horas de este sábado 14 de febrero de 2026, cuando en tierras hispalenses se esperan al fin cielos despejados y sol, sin probabilidad de lluvia (0%) tras el paso en la víspera de la borrasca Oriana y una temperatura agradable, entre los 16º del inicio y los 12º del final. Soplarán vientos del NO de unos 10-15 k/h.

Sevilla FC - Deportivo Alavés: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre blanquirrojos y albiazules será retransmitido en directo y en abierto de nuevo por Teledeporte y la app rtveplay. Además, se podrá sintonizar por Movistar Plus LaLiga en los canales designados por las dos plataformas con derechos: Movistar Plus (dial 54) y Orange TV (dial 110).

Sevilla FC - Deportivo Alavés: dónde seguirlo online en directo

