Ernesto Valverde pasa página:﻿ "No hay tiempo para lamentarte cuando terminas un partido y no ganas"

El preparador del Athletic aparca el torneo copero por unas semanas para enderezar el camino en LaLiga ante un Oviedo que "está jugando bien"; Berenguer no estará en la expedición tal y como ha confirmado

Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, ha atendido a los medios de comunicación antes de medirse este domingo al Real Oviedo y todavía con la derrota en la ida de las semifinales de Copa ante la Real Sociedad muy fresca, aunque Valverde ha dejado claro que no hay tiempo para lamentos.

"Bien, estamos bien. Es un partido de ida, todavía no tenemos la vuelta, obviamente no es el resultado que queríamos, pero bueno, estamos preparados porque mañana tenemos un partido muy importante para nosotros, entonces no hay tregua en cuanto a días de recuperación, días de descanso, esta vez hemos tenido un día más y tenemos que preparar ya el partido y estar listos para el partido de mañana. No hay tiempo para lamentarte cuando terminas un partido y no ganas".

El objetivo del Athletic en una clasificación apretada

"No hay distancias entre los equipos, no hay mucha diferencia entre todos los equipos que estamos ahí. El Espanyol está haciendo una gran campaña y no está lejos, pero es que también miramos para atrás y tampoco los que de atrás están lejos. Para nosotros lo fundamental es concentrarnos en cada partido y en ir sumando puntos, porque ahora mismo no surge porque no hemos sumado los que queríamos, se nos han escapado muchos y ahora tenemos que recuperar ese terreno y mañana es un partido difícil contra un equipo que está en una situación complicada, pero que se la tiene que jugar igual que nos la tenemos que jugar nosotros, ahora todos nos la tenemos que jugar".

Qué Oviedo espera

"Están jugando bien, siempre con opciones de ganar, ganaron el último partido en casa contra el Girona, han jugado partidos fuera de casa contra Osasuna, contra el Alavés y se les ve que están frescos. Es un equipo que juega hacia adelante, que no tiene problema con eso, que intenta apretarte alto, que tiene buenos jugadores para situaciones de uno contra uno y siempre tienen opciones de meterse en el partido. Es verdad que quizá no están acertando tanto como les gustaría, pero eso nos pasa a todos".

La importancia de la portería a cero

"El año pasado dejamos la portería a cero en muchas ocasiones, teníamos un buen entramado defensivo, pero también porque luego ofensivamente nos desplegábamos bien y este año eso nos está faltando en algunos momentos, sobre todo en partidos determinados en los que quizá parecen un poco cerrados y se nos están escapando. Y es cierto que no mantener la portería a cero en determinados momentos nos está penalizando con respecto a lo que ocurría el año pasado, que el año pasado sí lo hacíamos, quizá nuestra dinámica era diferente y este año estamos teniendo más dificultades para hacerlo".

Prioridad a la Liga o la Copa

"En mi caso lo tengo claro desde que empezó la Liga. No tengo ninguna duda. Y con respecto a eso, trato de inculcarlo a los jugadores desde el principio, desde el primer momento. Igual tendría que haber sido más vehemente en algún momento, pero tengo claro que cuando llegue la Copa llegará. Pero no ha sido de ahora, ha sido de siempre, desde que empecé, porque me parece que es una prioridad".

Cómo está Berenguer

"Ha tenido otra infiltración esta semana, está mejor, vamos a ver la siguiente. La verdad es que es un contratiempo más de los que tenemos esta temporada y sí, nos está costando".

La competencia en el lateral derecho con Areso, Lekue y Gorosabel

"Hay competencia en el equipo y hay que aceptarlo. A veces le ha tocado jugar a él, ahora está también Gorosabel, cuando juega lo hace bien. El año pasado también Gorosabel fue parte del equipo y participó en partidos y Lekue es otra posibilidad. El entrenador tiene que decidir sobre uno u otro, pues ya está, no le veo mucha complicación. Es igual el que esté o que Areso ha sido un fichaje este año, que Lekue llevaba más años y tampoco está jugando tanto como le gustaría, Gorosabel ha ido entrando, ahora está jugando un poco más, vamos a ver mañana".