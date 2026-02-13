La Real Sociedad quiere demostrar el error del árbitro ante el Athletic: recurre por Guedes

Aunque no tiene consecuencias de cara a una hipotética final, el club donostiarra ha presentado alegaciones para que sea retirada la amarilla que Sánchez Martínez le mostró al portugués, bajo su apreciación por simular penalti ante Lekue

El primer asalto de las semifinales entre Athletic y Real Sociedad en las semifinales de la Copa del Rey vino acompañado de la polémica. Los donostiarras reclamaron hasta dos penaltis, dándole la razón la mayoría de expertos arbitrales. En el primero de ellos la reclamación viene por una mano de Laporte tras el remate de cabeza de Caleta-Car, aunque Iñaki Williams desveló que desde el VAR le transmitieron al colegiado que "la mano que le da es la que más cerca tiene del cuerpo y la tiene prácticamente pegada". Ya en el seguido tiempo, por su parte, se produjo una acción entre Lekue y Guedes en el interior del área en la que hubo contacto, si bien Sánchez Martínez no lo consideró suficiente como para decretar la pena máxima.

El enfado de la entidad txuri urdin, además, se hizo mayor por la decisión del árbitro murciano de mostrar la cartulina amarilla al portugués, al considerar que realmente se tiró y quiso engañarle con ello. Las imágenes, en cambio, demuestran que el defensor rojiblanco le trastabilla con la pierna izquierda y le golpea con la derecha, estando quizás la duda en la intensidad del contacto y no en si el luso finge deliberadamente para sacar provecho.

Todos llegan limpios de amarillas a semifinales

Por ello, la Real Sociedad ha presentado alegaciones para tratar de que el Comité de Competición le retire la amonestación. Una medida con la que el club txuri urdin busca justicia y que se reconozcan de algún modo los errores cometidos por Sánchez Martínez, pues en realidad dicha tarjeta no afecta en nada a Guedes, que como el resto de jugadores ha llegado limpio de amarillas a las semifinales. Así se recoge en el reglamento de la RFEF, por el cual solo una expulsión apartaría a un futbolista de una hipotética final.

Sin más recursos por Brais Méndez

Cabe recordar en este sentido que desde Anoeta ya presentaron también un recurso para tratar de rebajar la sanción de dos partidos a Brais Méndez por la roja que vio en el derbi de LaLiga por un leve manotazo sobre Paredes, lo que indignó también a los donostiarras. El Comité de Apelación, sin embargo, no atendió sus alegaciones, opotando finalmente por no acudir como última vía al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), ante el temor de que de que este paso pueda conllevar un enfrentamiento con la propia Federación que acaree consecuencias más negativas.

Guedes no está lesionado, pero podría descansar ante el real Madrid

El gallego, por tanto, se perderá la visita de este próximo sábado al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid. De cara a dicho encuentro, además, Guedes es duda, pero no por lesión. El portugués, que cuajó un partidazo ante el Athletic y fue objeto de otro claro penalti en la acción que acabó en el gol de Turrientes, fue sustituido en el tramo final y se retiró cojeando, haciendo saltar las alarmas. Pero Matarazzo ya desveló que se trataba solo de un gesto fruto de los esfuerzos realizados.

“Guedes está bien, cansado pero se encuentra bien. Decidiremos si juega contra el Real Madrid o descansa”, señaló el técnico estadounidense sobre el extremo luso, que este pasado jueves no saltó al césped en el entrenamiento de recuperación programado en Zubieta, como el resto de los titulares, si bien sus molestias en los aductores no han derivado en rotura muscular. Pese a ello, todo apunta a que será reservado de inicio ante el conjunto blanco.