La Real Sociedad presenta alegaciones por la roja a Bais Méndez en el derbi ante el Athletic: "Escandalosa"

El club donostiarra entienden que la expulsión fue injusta y desproporcionada y por ello intentará que su jugador no sea sancionado por el Comité de Disciplina de LaLiga

La Real Sociedad acabó el derbi vasco ante el Athletic indignada por la expulsión de Brais Méndez en el minuto 82, cuando el marcador reflejaba un 0-1 neutralizado a la postre por Guruzeta. El propio entrenador txuri urdin, Pellegrino Matarazzo, mostró su incredulidad al asegurar que no se puede entender cómo "se puede expulsar a alguien por eso". "No nos han dado ninguna explicación de por qué no la revisaron en el VAR y en el momento no la vimos en nuestro monitor, pero luego sí la he visto y me queda bastante claro que no fue", añadió el estadounidense, cuya visión fue ampliamente respaldada por todos los expertos arbitrales.

Los expertos arbitrales, con la Real Sociedad

“No puede ser que se expulse a un jugador por eso. Como saben que no va a entrar el VAR, los jugadores cada vez van a exagerar más”, indicó en la Cadena Ser el ex colegiado internacional Eduardo Iturralde González, uno de los más vehementes al valorar una acción explicada con detalles por la cuenta especializada de X Mr. Asubío. "Paredes empuja a Brais y el gallego suelta su brazo impactando en la cara del rival. Yo saldría con amarilla para los dos".

La no entrada del VAR

En lo que no le da la opinión a Matarazzo es la no revisión desde la sala VOR. "El VAR no debe intervenir por el segundo párrafo de conducta violenta, que dice que si un jugador sin estar el balón en juego, golpea deliberadamente a un rival o a cualquier persona en cara o cabeza con la mano o el brazo, es de tarjeta roja, a no ser que la fuerza empleada fuese insignificante", indica sobre una jugada en la que Cuadra Fernández, al mostrar la roja, ya está interpretando la fuerza del impacto, que sí existe, por lo que no se trataría de un error claro y manifiesto como para que actúe el VAR. Al respecto, Archivo VAR insistió en que se trata de una acción en la que manda la interpretación del árbitro, achacando el error al asistente que "avisó al colegiado".

El castigo al que se expone Brais Méndez

Se como fuere, lo cierto es que Brais Méndez se expone a una sanción de hasta dos partidos a tenor de lo que dice el reglamento para castigar este tipo de jugadas, pues el acta recoge que el gallego fue “culpable de conducta violenta por dar un manotazo en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva sin estar el balón en juego”.

Así, para evitar que el centrocampista pudiera perderse los próximos encuentros ante Elche y Real Madrid, la Real Sociedad ha anunciado que ha presentado las pertinentes alegaciones ante el Comité de Disciplina de la Liga, mostrando al mismo tiempo su indignación al calificar de "escandalosa" la tarjeta roja que vio su jugador.