El dinero que puede dejar Sidney Osazuwa en las arcas de la Real Sociedad

Sin apenas minutos en el Sanse, el delantero hispano-nigeriano se ha marchado cedido hasta final de temporada al AZ Alkmaar, que se ha reservado además una opción de compra valorada en 5 millones de euros

La Real Sociedad ha completado su plantilla en este mercado de enero con el fichaje del joven extremo brasileño Wesley Ribeiro. En principio, la idea era incorporar a un delantero, pero la lesión de Take Kubo, que estará más de dos meses de baja, hizo que Pellegrino Matarazzo priorizase en su lugar a un futbolista de banda, ante la imposibilidad de realizar dos incorporaciones. Mientras tanto, en el capítulo de saldas se han quedado sin encontrar acomodo transferibles como Karrikaburu, después de haber colocado a Umar Sadiq y Mikel Goti, cedido al Córdoba.

La Real Sociedad pagó 2,5 millones de euros al Leganés

No ha sido, en definitiva, un mercado muy activo en Anoeta. Pero sí ha habido movimientos de última hora en la plantilla del Sanse. Así, a la salida del capitán Peru Rodríguez, que ha firmado por la Cultural Leonesa, se ha sumado en este último día la marcha de Sydney Osazuwa, que cumplía su segunda campaña en la disciplina txuri urdin. En su momento, fue una fuerte apuesta de la entidad donostiarra, que pagó 2,5 millones de euros por este delantero nacido en Fuenlabrada aunque de padres nigerianos cuando aún era juvenil. Fue su buen hacer en el Leganés, con cuyo primer equipo ya había debutado, lo que animó a realizar esta importante inversión que ha estado lejos de dar sus frutos, aunque aún existe una esperanza.

Los números de Sydney Osazuwa

El madrileño aún tiene solo 18 años, pero no ha encontrado en Donostia la progresión que se esperaba. La pasada campaña comenzó entrando poco a poco en los planes del Sergio Francisco en el Sanse (jugó 11 patidos y firmó un tanto), pero sufrió una lesión en el mes de noviembre que apenas le volvió a dejar jugar, sufriendo más de una recaída. Ya este curso, a las órdenes de Ansotegi, su papel en Segunda división ha sido testimonial.

En concreto, el que fuese internacional español sub 17 y sub 18 el integrante del plantel del Sanse con menos minutos: apenas 25 repartidos en seis encuentros, aunque le ha bastado para hacer un gol en la derrota ante el Castellón. Además, ha firmado otra diana en los tres choques de la Premier League International Cup en los que ha participado con el equipo sub 21.

Jugará en el filial del AZ Alkmaar

Con esos números, se ha llegado a la determinación de que lo mejor era buscarle una salida y la misma ya es oficial. Así, Sydney Osazuwa ya luce la camiseta del AZ Alkmaar, aunque en principio militará en su filial, que marcha antepenúltimo en la Keuken Kampioen Divisie, la segunda categoría de Países Bajos. Un nuevo paso en su carrera, tras haber pasado también por las canteras de Atlético de Madrid, Móstoles, Getafe y Granada, ante el que ha mostrado su felicidad.

Su objetivo: "Quiero seguir progresando"

"Hay buena energía aquí. Me siento bien y estoy contento de estar aquí y disfrutar del ambiente. Ahora solo es cuestión de esperar a que empiece y a poder volver a marcar goles. Espero hacerlo bien. Voy a trabajar duro y quiero seguir progresando. Ser constante en mi juego es importante, y mejorar mi remate de cabeza también es un objetivo personal", afirmó en los medios oficiales de su nuevo club.

Confían en su crecimiento: "Tiene unas capacidades enormes"

Su marcha se ha producido mediante una cesión hasta final de temporada, pero el acuerdo contempla una opción de compra de 5 millones euros para el conjunto neerlandés, por lo que en la Real Sociedad cruzan los dedos para que se revalorice y así poder obtener una ganancia económica. En su nuevo equipo, desde luego, confían en su cualidades. "Sydney tiene unas capacidades físicas enormes. Es un delantero que ha jugado con varias selecciones españolas. Puede crear espacios, marcar goles y aportar potencia en el campo. Los próximos seis meses le darán la oportunidad de adaptarse a nosotros y viceversa. Es fantástico que tengamos esta oportunidad", ha asegurado el director de Desarrollo Juvenil del AZ Alkmaar, Paul Brandenburg.