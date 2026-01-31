Wesley apunta alto con la Real Sociedad: "Si Dios quisiera, me gustaría conquistar algún título"

El nuevo atacante de la Real Sociedad agradece su llegada a Europa y asegura que su objetivo es ganara algún título con el cuadro vasco

La Real Sociedad afronta un nuevo tramo de temporada con doble ilusión. Lo primero y fundamental por lo que el cuadro vasco se esperanza es porque el futuro deportivo de la Real Sociedad pinta muy positivo tras una racha de resultados extraordinaria desde que Matarazzo se hizo cargo del equipo. En segundo lugar, la ilusión se desborda en Anoeta con la llega de Wesley Teixieira. El extremo brasileño es la novedad del conjunto donostiarra en este mercado de fichajes y llega al cuadro vasco para reforzar el ataque blanquizul. Su llegada era esperada por los aficionados 'txuri-urdin' que han sido encandilados por Wesley después de que el futbolista apunte muy alto en su llegada a la Real Sociedad, deseando ganar algún título con el cuadro de San Sebastián.

Wesley, desea ganar un título con la Real Sociedad

El flamante fichaje de la Real Sociedad, en sus primeras palabras como jugador del cuadro 'txuri-urdin' ha querido agradecer a Dios y al club su llegada a Europa, rodeándose de su familia que le acompaña en una etapa de su vida crucial para su carera deportiva. "Estoy muy contento. Mi familia está feliz por venir aquí. Es un club grande. Quiero agradecer a Dios por hacerme jugar en la liga española", destacaba en los medios oficiales de la Real Sociedad el extremo brasileño. "Estoy satisfecho y quiero contribuir con goles y con victorias. Voy a dar lo máximo dentro del campo, siempre con alegría. Espero poder dar muchas alegrías a la afición", continuó Wesley antes de soltar la 'bomba' que ha engatusado a la afición de la Real Sociedad. "Estamos en buena racha, con victorias. Peleamos por la Copa del Rey y por la clasificación a Europa. Estamos bien y quiero ayudar a conseguir victorias. Si Dios quisiera, me gustaría conquistar algún título", sentenció el nuevo atacante del cuadro donostiarra.

El fichaje de Wesley por la Real Sociedad

La Real Sociedad y el Al-Nassr saudí han acordado la cesión del jugador brasileño Wesley Gassova Ribeiro hasta el final de la temporada 2025-2026, con una opción de compra para el club txuri urdin, según informa este sábado la entidad donostiarra en su página web. El futbolista había llegado este viernes a San Sebastián para pasar el pertinente reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato que le vincula a la entidad donostiarra hasta final de la presente temporada. Según han informado fuentes próximas al club donostiarra, la opción de compra sobre este extremo, nacido en 2005, rondaría los doce millones de euros. El carioca, que puede jugar en ambas bandas, llega para suplir la baja del lesionado Takefusa Kubo y la reciente marcha al Valencia de Umar Sadiq.