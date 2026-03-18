Carlos Soler y Sergio Gómez, en la prelista de la selección española de Luis de la Fuente

Tanto el centrocampista como el lateral izquierdo están en la cabeza del seleccionador en esta última convocatoria antes del Mundial, por lo que tienen opciones de acompañar a Oyarzabal y Remiro

Luis de la Fuente, seleccionador español, ofrecerá este próximo viernes la lista de convocados para los amistosos ante Serbia, el 27 de marzo en La Cerámica, que será el partido que supla a la cancelada Finalissima contra Argentina en Qatar para el que no se ha llegado a un acuerdo a la hora de encontrar una sede alternativa. El segundo amistoso ante Egipto, que también se iba a disputar en el país oriental el 31 de marzo, sigue sin tener sede en estos momentos.

Sea como fuere, será la última lista que ofrezca Luis de la Fuente antes del Mundial, por lo que tiene más relevancia si cabe, pues es muy probable que el grueso de esa convocatoria sea la que acabe disputando la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano.

Carlos Soler es el timón de la Real de Matarazzo

A falta de saber los 25 elegidos, sí que han trascendido algunos nombres de los futbolistas que están incluidos en la prelista del seleccionador, que en el caso de la Real Sociedad son Carlos Soler y Sergio Gómez, tal y como desvela El Diario Vasco. El centrocampista valenciano está brillando en el conjunto txuri urdin desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, aunque ya era importante para Sergio Francisco. Sin embargo, con el técnico estadounidense ha elevado su nivel.

El mediocentro suma cuatro goles y dos asistencias, siendo pieza intocable en el once de Matarazzo. Sin embargo, el centro del campo sea posiblemente la posición en la que haya más competencia en la selección española. En la lista anterior la sorpresa fue el bético Pablo Fornals y en esta podría serlo el valenciano, el viernes saldremos de dudas. Las bajas de jugadores como Mikel Merino, Pablo Barrios o Fabián hacen que tenga más posibilidades. Soler ha sido 14 veces internacional y ha marcado cuatro goles con España, disputando el Mundial de 2022.

Sergio Gómez y la posibilidad de jugar más adelantado

El otro txuri urdin con opciones de estar en la próxima convocatoria de España es Sergio Gómez. El lateral izquierdo es el cuarto futbolista de la Real Sociedad con más minutos esta temporada y al igual que Soler, la llegada de Matarazzo le ha venido de maravillas, habiendo dado dos asistencias en los últimos partidos.

A su favor juega su gran despliegue físico y su capacidad para el ida y vuelta por su banda, además de que también puede desempeñarse como extremo, y ya sabemos que Luis de la Fuente tiene muy en cuenta a los futbolistas que son capaces de rendir en más de una posición. Cucurella y Grimaldo parecen inamovibles en el lateral izquierdo aunque quizás ese hueco en el extremo, con la ausencia de Nico Williams, pueda abrirle la puerta a su regreso a la selección, con la que ya debutó el 12 de octubre de 2024 frente a Dinamarca.

El único futbolista de la Real Sociedad que a día de hoy tiene un puesto asegurado en la lista es Mikel Oyarzabal, también debería tenerlo Álex Remiro entre los tres porteros, pues De la Fuente ha mostrado su total confianza en el navarro, aunque la sombra de Joan García siempre anda en las listas del seleccionador...