España propone el RCDE Stadium del Espanyol para el encuentro amistoso ante Egipto

Tras la confirmación del encuentro contra Serbia en La Cerámica del próximo viernes 27 de marzo, la RFEF estudia la posibilidad de jugar el choque contra el combinado egipcio en el estadio del equipo perico

La cancelación de la Finalissima entre Argentina y España ya se ha hecho oficial por parte de las dos federaciones. Tras ello, la RFEF se ha puesto manos a la obra para cubrir el parón de selecciones del mes de marzo con dos amistosos, que le sirvan a los de Luis de la Fuente como preparación del próximo Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En este sentido, 'La Roja' ha confirmado el primer choque, que será ante Serbia en La Cerámica. Por otro lado, se propone el RCDE Stadium del Espanyol para enfrentarse a Egipto.

España busca cerrar rival y sede para el parón internacional de marzo

De esta manera, la Real Federación Española de Fútbol ha confirmado en el día de hoy el amistoso que tendrá lugar contra Serbia en el próximo 27 de marzo: "En su camino de preparación a la Copa Mundial FIFA que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección española jugará un encuentro de carácter amistoso el próximo viernes 27 de marzo a las 21.00 horas. El rival: Serbia. El escenario: La Cerámica. De esta forma, el combinado nacional se desplazará hasta la ciudad castellonense para medirse al equipo balcánico en un exigente duelo que se llevará a cabo en el estadio del Villarreal CF, recinto con capacidad para 21.332 espectadores". Sin embargo, no ha quedado todo ahí, ya que Egipto, por otro lado, ya ha aceptado la propuesta por parte del combinado de Luis de la Fuente para disputar el encuentro el próximo martes día 31, una vez cancelada la opción de jugar en Doha el 30, como estaba previsto en un principio.

Por ello, tras hacer oficial la sede del España - Serbia, que se jugará en La Cerámica, tan solo falta por cerrar el estadio que acogerá el choque contra Egipto. En este sentido, el Diario Marca ha apuntado que desde la Real Federación Española de Fútbol "se llamó al Espanyol para tantear la posibilidad de jugar en Cornellà". Con ello, la misma fuente destaca que la opción "está abierta y gusta a las dos partes" por lo que el combinado de Luis de la Fuente podría disputar el segundo amistoso del parón de selecciones de marzo en el feudo perico, que por su parte no están recibiendo buenas noticias por la crisis de resultados que atraviesa el equipo de Manolo González.

Barcelona, una de las posibilidades para enfrentarse a Egipto

Sin embargo, el RCDE Stadium del Espanyol, tal y como ha comentado el medio anteriormente citado, no es la única posibilidad con la que cuenta la RFEF, que cuenta cada vez con menos tiempo para cerrar una sede de un amistoso importante para los de Luis de la Fuente, ya que será una prueba decisiva antes del Mundial de 2026. Además, antes de ello, el técnico de España deberá hacer oficial la convocatoria para el inminente parón de selecciones, con dudas y certezas en una lista que puede despejar dudas de cara a la cita del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, lo primero pasa por derrotar a una selección como Egipto que cuenta con estrellas como Salah, que apunta a ser la gran expectación de un partido que se jugará en territorio español.