Las pistas de la lista de De la Fuente: 26 jugadores con tres porteros y un grupo de apoyo

El seleccionador ya entregó la prelista de 55 y ya tiene la mirada fija en el Mundial por el que dice que no siente presión

Poco a poco se va acercando el Mundial y Luis de la Fuente, seleccionador español, ha ofrecido algunos detalles de la que será la lista de convocados para la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Sin entrar en nombres propios, el riojano ha esbozado algunas cuestiones de esa convocatoria que hará pública el próximo 25 de mayo.

"La lista será de 26, pero habrá una serie de jugadores de apoyo para el partido ante Irak en La Coruña. Serán jugadores fuera de los de 55, solo para ese partido", ha relatado De la Fuente en un desayuno informativo de Europa Press en el que ha estado presente junto con Rafael Louzán, presidente de la Federación Española.

Hay que recordar que el seleccionador ya ha entregado una prelista de 55 jugadores, que no se hace pública. Por lo explicado el grupo de apoyo no lo formarán integrantes de ella. "Van a ir 26 buenas personas, seguro. Trabajo con los mejores jugadores del mundo y las mejores personas den mundo", añadía sobre la lista final.

Los porteros

Otro asunto al que se ha referido es el de los portero. "Hay seis porteros en la lista de 55. Iremos al Mundial con tres porteros. Tenemos a los mejores del mundo", ha detallado Luis de la Fuente acerca de ese asunto. "De Raya se dice en Inglaterra que es el mejor del mundo y no hablan de él en España", agregaba.

Un asunto en estas semanas es el de las lesiones. Lamine Yamal y Nico Williams están ahora lesionados, aunque llegarán al Mundial. "Entramos en una fase crítica. Por suerte Nico es recuperable. Cruzamos los dedos en cada partido. Creo que todos van a estar recuperados para el primer partido. Y si no para más adelante. No habrá problema", ha indicado.

España y si tiene presión

De la Fuente también ha valorado la dificultad del Mundial y si hay presión para España como favorita: "Es un Mundial histórico porque es la primera vez que hay 48 selecciones y no recuerdo un Mundial en el que haya tanta cantidad de candidatas serias para ser campeonas. No tenemos presión por el favoritismo porque nos creemos capaces de pelear por ganar el Mundial. Hay 10 o 12 selecciones con posibilidades de ser campeonas del mundo".

Además De la Fuente se ha referido a sus propias sensaciones. "Estoy ilusionadísimo, emocionado, feliz, con responsabilidad pero sereno y muy tranquilo. Tenemos todo controlado para el Mundial, y queremos ponerlo en práctica. Estamos con muchísima ilusión", ha explicado.