Suspiro de alivio con la resonancia a Nico Williams: podrá llegar a tiempo al Mundial

El Athletic apunta a una lesión muscular "moderada" en el isquiotibial, por lo que el periodo de baja se alargará durante unas tres semanas; se pierde lo que resta de temporada con su equipo y la decisión queda ahora en manos del seleccionador, que tendrá que evaluar riesgos y medir los tiempos

Alivio moderado en San Mamés con la lesión de Nico Williams. El parte médico del Athletic Club deja la doble lectura de que se perderá lo que resta de temporada con su equipo pero le abre una ventana de optimismo para el Mundial. Ahora la decisión definitiva está en el despacho de Luis de la Fuente.

No sufre una lesión grave

Nico Williams tuvo que ser sustituido a la media hora del encuentro contra el Valencia tras sufrir un pinchazo muscular. Lo hizo con gesto serio y con la sensación creciente de que esta lesión le iba a dejar fuera de la lista definitiva del seleccionador. "No puede ser, no puede ser...", mascullaba al salir del campo.

Así, tras una noche de preocupación y pesimismo con su lesión -incluso su hermano Iñaki vino a reconocer que estaba cojo-, el jugador se sometió a una resonancia en una clínica de Bilbao y el club rojiblanco quiso hacer público poco después su diagnóstico, apuntando a "una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda".

Este parte médico, muy medido en cierta forma y casi quirúrgico, es la mejor forma que el Athletic ha encontrado para no cerrarle la puerta del Mundial. El mensaje protege al jugador al descartar una rotura grave o una afectación tendinosa, como se temía, por lo que no se impone un escenario de larga duración.

Aunque no se puede ser del todo concreto con los plazos, se apunta a un periodo de baja de unas tres semanas, lo cual le da cierto margen para ser incluido en la convocatoria definitiva de la gran cita, pese a que ya no jugará ninguno de los tres partidos de Liga que le quedan a su equipo.

Está incluido en la prelista de 55 jugadores

Este 11 de mayo, la Real Federación Española de Fútbol ha enviado a la FIFA la prelista de hasta 55 jugadores para el Mundial y ahí ha entrado el extremo del Athletic. Es un paso obligatorio, un primer filtro burocrático pero fundamental. Sin estar en esa prelista, no hay opción de entrar después en la convocatoria definitiva.

El siguiente momento clave será el 22 de mayo. Esa es la fecha prevista (aunque todavía no oficial) para que Luis de la Fuente anuncie su lista de entre 23 y 26 jugadores para el Mundial. La convocatoria no será definitiva puesto que se podrán hacer ajustes hasta el 30 de mayo, fecha límite para entregarla a la FIFA.

Una temporada marcada por las lesiones

Más allá de los plazos, hay un contexto que pesa, y mucho, sobre Nico Williams. El extremo zurdo nacido en Pamplona llega muy justo y no solo por esta lesión, sino por todo lo que arrastra detrás. Su temporada ha sido un constante ir y venir en lo físico con una pubalgia que le ha acompañado durante meses y que le ha restado continuidad, obligándolo a competir lejos de su mejor versión.

Nico ha disputado un total de 32 partidos esta temporada en los que ha marcado seis goles y ha repartido cuatro asistencias. Estas cifras no cuentan toda la historia porque, cuando ha estado bien, ha sido diferencial. Sin embargo, las lesiones evidencian una irregularidad manifiesta en un curso marcado por demasiadas interrupciones. De hecho, se ha perdido un total de 17 partidos esta campaña. Son muchas ausencias para un jugador de su impacto.

En San Mamés ya tienen claro que no volverá a jugar este curso. La pelea por Europa la afrontarán sin él, igual que sin Oihan Sancet, también lesionado. Pero el foco ya no está en Bilbao. Está en junio y está en la lista de De la Fuente.

La decisión definitiva, en manos del seleccionador

La decisión no será sencilla para De la Fuente. Él mismo ha dejado claro que hay algunos puestos que están abiertos y ahora tendrá que evaluar los riesgos y medir los tiempos.

El Mundial arranca el 11 de junio, aunque España no debutará hasta el día 15 frente a Cabo Verde. Eso concede unos días extra, una pequeña prórroga que puede resultar decisiva en la recuperación del extremo, aunque no parece que el técnico riojano se la quiera jugar con este tipo de cuestiones.

El plan de la selección pasa por concentrarse el 25 de mayo en Las Rozas, con un grupo que será más amplio en principio para realizar varios descartes sobre la marcha. Como ya ocurrió antes de la Eurocopa, habrá futbolistas que trabajen como reservas, pendientes de la evolución física de los tocados.

La idea es que Nico entre en todos estos planes y se pruebe, pero nada está garantizado a estas alturas. Ahora todo pasa por cómo responda su cuerpo en las próximas semanas y por cómo se gestionen los plazos de su recuperación.