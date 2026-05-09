Así queda la clasificación en la jornada 39 de LaLiga Hypermotion tras la victoria de Deportivo, Málaga, Albacete y Valladolid

La pelea por el ascenso en Segunda división se mantiene comprimida tras los triunfos de Deportivo y Málaga, y los empates de Castellón y Almería, mientras que el descenso se va definiendo con las derrotas de la Cultural Leonesa y Zaragoza

LaLiga Hypermotion va quemando jornadas, y con ellas se van definiendo los extremos de la tabla. Con un ‘playoff’ super ajustado tras las victorias de Deportivo y Málaga, junto a los empates de Almería y Castellón.

Por su parte, la jornada 39 casi sentencia el descenso de dos equipos, tras las duras derrotas de Cultural Leonesa y Real Zaragoza, donde la también derrota del Cádiz mantiene comprimida la lucha por la salvación.

Cádiz 0-1 Deportivo: los andaluces se acercan al descenso y los gallegos al ascenso directo

El Deportivo asaltó La Tacita de Plata con una victoria de enorme valor ante el Cádiz y se coloca en zona de ascenso directo. El equipo coruñés fue superior durante casi todo el partido, acumuló las mejores ocasiones y encontró el premio en el minuto 87, cuando Stoichkov marcó el 0-1 en el primer balón que tocó tras salir desde el banquillo.

David Gil sostuvo al Cádiz con varias paradas de mérito ante Nsongo, Soriano y Yeremai, mientras el conjunto gaditano apenas inquietó a Ferllo. La derrota agrava la crisis amarilla: 18 jornadas sin ganar, nueve caídas seguidas en casa y riesgo real de entrar en descenso.

Ceuta 1-1 Castellón: los albinegros se complican el ‘playoff’

El Castellón dejó escapar dos puntos importantes en Ceuta y pierde impulso en su pelea por acercarse al ascenso directo. El conjunto de Pablo Hernández fue superior, generó las mejores ocasiones y se adelantó en la segunda parte con un cabezazo de Brignani tras un córner botado por Ronaldo.

Antes, Guille Vallejo ya había evitado el gol visitante con varias intervenciones de mérito ante Cipenga, Jakobsen y Cala. El Ceuta, ya salvado matemáticamente, resistió con orden y encontró el empate en el tramo final, bajo una intensa lluvia. Un agarrón de Brignani sobre Carlos Hernández provocó el penalti que Marcos transformó en el minuto 87 para firmar el 1-1 definitivo.

Burgos 0-0 Almería: empate con sabor muy amargo

Burgos y Almería empataron sin goles en El Plantío en un partido marcado por la lluvia, las ocasiones falladas y la sensación de oportunidad perdida para ambos. El conjunto blanquinegro tuvo más presencia ofensiva y rozó el gol con Florian Miguel, David González y Mario González, pero se topó con un Andrés Fernández muy seguro bajo palos.

El Almería también tuvo sus opciones, especialmente con un disparo lejano de Embarba que se estrelló en el poste y una llegada final de Melamed que salió rozando la portería. El Burgos reclamó un penalti por mano de Bonini, pero el árbitro, tras revisar la acción, no lo concedió. Empate insuficiente para sus objetivos.

Albacete 2-1 Cultural Leonesa: triunfo albaceteño que sentencia a los leoneses

La Cultural Leonesa queda prácticamente condenada al descenso a Primera Federación tras perder 2-1 ante el Albacete en un final cruel. El equipo de Rubén De la Barrera necesitaba ganar para mantener viva la permanencia, pero el penalti transformado por Jefté en el minuto 28 complicó mucho el escenario.

La Cultural reaccionó con ocasiones claras de Iván Calero, Víctor Moreno y Chacón, aunque entre Mariño, el larguero y el palo evitaron el empate antes del descanso y al inicio de la segunda parte. Lucas Ribeiro sí logró el 1-1 en el minuto 86, pero la alegría duró apenas un minuto: Capi aprovechó un rechazo en el área para firmar el 2-1. La expulsión de Iván Calero cerró una derrota durísima.

Real Valladolid 2-0 Real Zaragoza: el pucela respira y hunde a los aragoneses

El Real Valladolid dio un golpe casi definitivo por la permanencia al imponerse 2-0 a un Real Zaragoza que compitió con orgullo, pero se queda al borde del descenso. Latasa abrió el marcador en el minuto 3 con un potente cabezazo tras un córner, obligando al conjunto aragonés a remar contracorriente desde el inicio.

El Zaragoza buscó el empate con insistencia y tuvo ocasiones claras por medio de Dani Gómez, Insua y Toni Moya, pero Aceves y el poste sostuvieron al Valladolid. La expulsión de Soberón terminó de condicionar a los maños. En el tramo final, Carvajal aprovechó un error defensivo y marcó en su debut para sellar una victoria clave.

Málaga 2-1 Sporting: victoria ‘in extremis’ para afianzar el ‘playoff’

El Málaga logró una victoria vital ante el Sporting para seguir metido de lleno en la pelea por el ascenso. El conjunto asturiano, sin presión clasificatoria, golpeó primero con un tanto de Dubasin en el minuto 13, validado por el VAR. Poco después, el propio delantero fue expulsado, pero el Málaga también se quedó con diez antes del descanso por la roja a Carlos Dotor.

La reacción blanquiazul llegó en la segunda parte. Chupete firmó el empate en el minuto 54 con una gran acción individual y Joaquín Muñoz completó la remontada en el 86 tras un robo en la frontal. Tres puntos de oro para un Málaga que ya es cuarto.

Así queda la clasificación del sábado en la jornada 39 de LaLiga Hypermotion