Lotina: "Que te cesen es como el funeral de alguien cercano"

Miguel Ángel Lotina en su entrevista para ESTADIO Deportivo sobre su pasado en los banquillos, su posible regreso a la liga japonesa y la complicada situación del descenso en LaLiga EA Sports

Miguel Ángel Lotina es uno de los entrenadores más contrastados en las dos últimas décadas del fútbol español. Siempre se le ha visto como un técnico asociado a los descensos a segunda división. Pero nada más lejos de la realidad posee en su palmarés personal: Tres ascensos a primera división, una Copa del Rey y una Copa Intertoto. En una entrevista exclusiva para ESTADIO Deportivo, el técnico de Vizcaya ha hablado de su pasado en los banquillos, su futuro y la actualidad de los equipos implicados en el descenso a LaLiga Hypermotion.

¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?

Muy bien, bien.

¿Allí en Vizcaya, en casa o con la familia?

Sí, sí, bueno, yo vivo entre Logroño y Vizcaya, porque tengo un hijo en Logroño y otro aquí. Pero ahora sí que me pillas en Vizcaya.

Bueno, tiene usted buenos recuerdos de Logroño, ¿no?

Sí, hombre. Sí, y muy buenos amigos.

Además, es el máximo goleador histórico del club, eso no lo puede decir cualquiera.

Con 105 goles, que tampoco son ahora los goles de Cristiano y de Messi. Bueno, se ríe la gente un poco, pero sí, con 105 goles. Y lo triste es que el club deportivo desapareció. Moriré siendo el más involucrado.

¿Qué tal? La última vez que entrenó usted fue en 2022, en Japón. ¿Está retirado o tiene idea de volver?

Sí, bueno, la verdad es que todavía me llega alguna cosa. Lo que me llegó justo antes de que empezara el tema de lo de Irán llegó una oferta muy buena de allí, de un buen equipo, un equipo de Chen, un equipo fuerte de allí. Pero como ya había tensión en la zona, pues no acepté. Y tuve algo de Japón el año pasado que no me convenció, pero es posible que ahora se mueva algo el Japón. Me ha llamado el representante, que hay algún movimiento y a ver si estaría dispuesto.

¿Y es posible verlo aquí en España, de nuevo?

No, en España seguro que no. Ya lo decidí; yo, cuando tuve varias jornadas importantes, la gente de mi entorno, familia, amigos, sufrió mucho, y ya prometí que no iba a entrenar en España. Tuve ofertas después, alguna oferta de segunda división, una de un equipo de primera, pero claro, estaba en una situación muy complicada y no quise acercarme.

¿Cómo ve la situación de la Liga y el descenso?

Sí, el descenso está muy caliente. Está, bueno, precioso para los que no estamos involucrados, ¿no? Pero sí, sí, además, si miras el calendario, el calendario es complicado. Y hacía mucho que no había tanta presión. Me acuerdo, creo que recordar. Este año va a hacer falta 42, mínimo, 42, 43, sí.

¿No le ha llamado ningún equipo para salvar la situación?

No, no, nadie se ha atrevido.

¿Usted se atrevería a coger alguno?

No, no, ya te he dicho que en España no. No, pero no por mí. Si no por mi entorno, no quiero. Los entrenadores somos atrevidos y siempre tenemos confianza. Es decir, yo tiro para adelante, ¿no? Pero no quiero que mi familia viva otras situaciones como las que viví, entonces no tengo necesidad. Pero si estuviera yo solo, bueno, ya ahora mismo, si me llamaba alguien, iba, sí.

¿Qué dos equipos crees que descienden a segunda división?Bueno... Yo creo que el Oviedo está ya... es prácticamente imposible. El Levante va a dar guerra, porque al equipo le veo consistente. No es que tenga una gran plantilla, pero le veo consistente. Y luego va a depender un poco del Alavés. Creo que le puede costar ganar partidos. El Sevilla... Bueno, vamos a ver. Es complicado. El que no pienso que va a tener problemas es el Gerona, a pesar de que ha tenido un par de resultados ahora. Pero creo que se va a salvar. Y el Espanyol, como pierda el sábado contra el Sevilla, se puede meter en un lío.

¿Cómo fue esa sensación ese año en La Coruña, Miguel Ángel?

Pues fue una pena, porque yo estaba muy a gusto en Coruña; yo creo que la gente en general, la gente de Coruña y el presidente en particular, estaban muy contentos, y tuvimos muy mala suerte; la verdad es que hubo algunos resultados extraños, y el último partido, que con el empate ante el Valencia era suficiente, hubiese sido suficiente, pues fallamos un montón de goles.

¿Qué recuerdas de los colegiados de aquel año, del descenso?

Yo solo tuve una bronca que fue tremenda en Gijón. El árbitro, que es un catalán, que ahora anda mucho en las redes sociales, habla mucho de arbitrajes y tal, Estrada creo que se llama, sí, pues se equivocó, se equivocó gravemente, se equivocó, pero... tremendo, fue... Además, luego lo ha reconocido él. Para mí, no entró para ser neutral, entró ya predispuesto a favorecer, y eso le llevó a cometer ese error tremendo, pero aparte de eso, un montón de errores, y con esa victoria nos hubiésemos salvado.

Miguel Ángel, ¿Cómo se vive una destitución?

Es como un funeral, como cuando se te muere alguien cercano, alguien querido. Primero, dices: "Bueno, pues estaba sufriendo; mejor estar muerto. Pero luego, pasan unos días y dices... Joder, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me han cesado a mí? Y resulta que los errores los cometían también los jugadores. Entonces, ahí viene un poco la negación. Y luego, bueno, pues te enfadas un poco con el mundo del fútbol porque crees que no han sido justos.

¿Crees que en algún club fue injusto con usted? ¿Hubo algo que no le gustara en su salida?

Sí, a mí en el Logroñés no se fue justo conmigo. Claramente. No tengo ninguna duda. En el Logroñés no estábamos en descenso. Querían a alguien con más nombre. Querían a un exjugador, aunque no tuviese experiencia, que tuviese prensa o televisión. Estuvieron esperando y en el primer momento me cesaron.

Eso crea también mal ambiente en el vestuario. Siempre hay jugadores, especialmente extranjeros, que piensan que en España el Logroñés puede ganar la Liga.

Va muy bien la temporada en Coruña ¿No?

Sí, bueno, el Depor vivió varios años de ascensos y descensos; ya después bajó a Primera Federación. Y ahí hubo algunas empresas involucradas, entre ellas Abanca, que lo aguantó. Si no, estaríamos hablando del Depor, seguramente como el Logroñés actual; el Logroñés debía bastante menos dinero que el Depor, y Abanca lo mantuvo. Fue fundamental.

Y luego también es clave, por lo que me cuentan, la gente joven. Los hijos de la gente que iba a ver al Súper Depor son los que están llegando al estadio. Y esos chavales que no conocieron el Súper Depor, pero que sus padres sí, están llenando el estadio incluso en Primera Federación .

¿Cree que conseguirá el ascenso esta temporada?

Espero que sí, pero... A ver, con el corazón en la mano, yo soy de los que opinan que me gusta que suban los equipos donde la afición va al campo. A mí me da pena ver estadios pequeños y encima muy vacíos. Que ya sé que tienen todo el respeto del mundo, que tienen todo el mérito. Entonces, claro, el Depor se merece, pero claro, también se está jugando ahí con el Racing, que llena el campo, con el Málaga, que viene como un tiro, el Almería, que también tiene su afición. Y luego, bueno, ahí está el Eibar, que no tiene mucha masa social.

Por ejemplo, el Málaga, yo le echo de menos en Primera; al Racing le echo de menos en Primera, pero evidentemente me gustaría que este año ascendiesen dos equipos, el Depor y el Castellón, que jugué dos años en el Castellón y me gustaría que ascendiese.

¿Cómo recuerdas aquella temporada en Barcelona con la Copa del Rey y con el Español?

Bueno, muy buena. El primer año fue mejor. En la final de Copa, llegamos al campo y me acuerdo de que una hora y cuarto, una hora y diez antes de empezar el partido, salía al campo para ver cómo estaba el césped, y había muchos jugadores del Zaragoza que estaban todavía en traje en el campo, charlando y tal. Y entré al vestuario y mis jugadores estaban todos cambiados, los titulares y los suplentes, ya estaban ya totalmente vestidos, dándose masaje alguno, pero todos listos. O sea, la actitud de cómo entramos al partido para mí fue clave y ahí se ganó el partido.

¿Cuál es tu mayor logro como entrenador?

Para mí es más complicado ganar una liga o un ascenso que ganar la copa. Me quedo con los ascensos con Osasuna y Numancia.

¿Cómo es entrenar a Iniesta? Estuvo con usted en el Vissel Kobe

Siempre digo una cosa: yo he entrenado muy buenos jugadores; seguramente, si alguien me pregunta quién es el mejor jugador que has entrenado, obviamente es Iniesta, pero cuando yo entrené a Iniesta tenía 38 años; no es lo mismo Iniesta con 38 que con 30, y el contexto. Los centrales no tenían salida de balón, e Iniesta sufría ahí, no se encontraba cómodo.